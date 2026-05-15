L'ASSE joue sa peau contre un adversaire extraordinaire

L’AS Saint-Etienne et Rodez se retrouvent ce vendredi soir pour disputer le dernier tour des play-offs dans cette course à la Ligue 1. Philippe Montanier est conscient de la tâche ardue qui l’attend.

L’AS Saint-Etienne joue gros ce vendredi soir du côté de Geoffroy Guichard. Coiffés par Le Mans en fin de saison, les Verts doivent désormais passer par les play-offs pour espérer rallier la Ligue 1 la saison prochaine. Les hommes de Philippe Montanier seront opposés à Rodez tombeur du Red Star ce mardi (3-2). Les Ruthénois sont actuellement dans une forme exceptionnelle et n’ont plus perdu depuis le 29 novembre dernier. C’était en Coupe de France contre Canet-en-Roussillon. Une forme qui permet aux hommes de Didier Santini de se relancer dans la course à la montée après un début de saison moribond (quatre victoires sur les seize premières journées de Ligue 2 ).

Montanier redoute le RAF

L’AS Saint-Etienne est donc prévenu, battre le club aveyronnais ne sera pas une mince affaire. En conférence de presse, Philippe Montanier est conscient de la tâche qui l’attend. « Rodez fait des trucs extraordinaires. Il faut tirer un grand coup de chapeau à Didier (Santini) et tout le club du RAF qui font un travail incroyable. Ça va être un adversaire redoutable, » souligne-t-il en conférence de presse.

Le technicien français est conscient que Saint-Etienne compte plus de jours de repos que leur futur adversaire. Mais selon lui cela ne fera aucune différence ce vendredi : « J’ai connu la position de Rodez avec Lens et je ne suis pas sûr que l’enchaînement des matches entre en compte. Je ne table en tout cas pas sur une baisse de régime de cette équipe, » rappelle-t-il. Le RAF a par ailleurs battu l’ASSE lors du dernier rendez-vous le 2 mai dernier à Rodez. Meilleure équipe de Ligue 2 en 2026, Rodez a déjà disputé un play-off à Saint-Etienne lors de la saison 2023-2024. Ce jour-là, les Verts s’étaient imposés 2-0.