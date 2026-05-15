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L'ASSE joue sa peau contre un adversaire extraordinaire

ASSE15 mai , 9:40
parNathan Hanini
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L’AS Saint-Etienne et Rodez se retrouvent ce vendredi soir pour disputer le dernier tour des play-offs dans cette course à la Ligue 1. Philippe Montanier est conscient de la tâche ardue qui l’attend.
L’AS Saint-Etienne joue gros ce vendredi soir du côté de Geoffroy Guichard. Coiffés par Le Mans en fin de saison, les Verts doivent désormais passer par les play-offs pour espérer rallier la Ligue 1 la saison prochaine. Les hommes de Philippe Montanier seront opposés à Rodez tombeur du Red Star ce mardi (3-2). Les Ruthénois sont actuellement dans une forme exceptionnelle et n’ont plus perdu depuis le 29 novembre dernier. C’était en Coupe de France contre Canet-en-Roussillon. Une forme qui permet aux hommes de Didier Santini de se relancer dans la course à la montée après un début de saison moribond (quatre victoires sur les seize premières journées de Ligue 2).

Montanier redoute le RAF

L’AS Saint-Etienne est donc prévenu, battre le club aveyronnais ne sera pas une mince affaire. En conférence de presse, Philippe Montanier est conscient de la tâche qui l’attend. « Rodez fait des trucs extraordinaires. Il faut tirer un grand coup de chapeau à Didier (Santini) et tout le club du RAF qui font un travail incroyable. Ça va être un adversaire redoutable, » souligne-t-il en conférence de presse.
Le technicien français est conscient que Saint-Etienne compte plus de jours de repos que leur futur adversaire. Mais selon lui cela ne fera aucune différence ce vendredi : « J’ai connu la position de Rodez avec Lens et je ne suis pas sûr que l’enchaînement des matches entre en compte. Je ne table en tout cas pas sur une baisse de régime de cette équipe, » rappelle-t-il. Le RAF a par ailleurs battu l’ASSE lors du dernier rendez-vous le 2 mai dernier à Rodez. Meilleure équipe de Ligue 2 en 2026, Rodez a déjà disputé un play-off à Saint-Etienne lors de la saison 2023-2024. Ce jour-là, les Verts s’étaient imposés 2-0.

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les formateurs lyonnais n'ont plus rien a prouver maintenant. iL n'y a pas beaucoup de générations sans bons joueurs du centre de formation

L'OM dans le rouge, « c’est pire que l’OL de Textor » !

La répartie d'école primaire 😂🫵🤣😂

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

ce qui est taré ce sont les gens comme toi qui gobent tout comme du pain beni. les benis oui oui dans ton genre, sont la raison de ces articles a la con....

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

encore une fois. ptdrrrrr t es vraiment bete Bulb et tu sais ta 4eme place, ah non Genesio partant, et Sage toujours la tete a l OL veillent...... donc ta 3 eme place tu peux la garder. moi perso l EUROPA me va comme un gant. l OM ou l OL n ont absolument pas le niveau LDC, donc je prefere jouer une compet que je peux gagner, et non juste engranger du fric pour la saison suivante. ça s appelle le sport

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

mais ferme la avec tes blabla. tu ne sais rien mais tu fais croire que tu sais tout. t es sur absolument chaque a rticle de l OL et de l OM a essayer d etaler ta science. mais ferme la sans deconner

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
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Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
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15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
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18
Metz
163337233276-44

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