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L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

OL15 mai , 8:00
parGuillaume Conte
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L'Olympique Lyonnais a ses comptes dans le rouge vif, et ce n'est pas un mystère. Suffisant pour être privé de Coupe d'Europe par l'UEFA ? Du côté de Marseille, on ne dit pas non.
Loué par la DNCG pour sa réactivité malgré les problèmes économiques amplifiés par la gestion de John Textor, l’Olympique Lyonnais montre des comptes inquiétants, mais une courbe plus rassurante pour l’avenir. Mais pour le moment, ce n’est pas cette semaine l’actualité financière en France qui préoccupe les Lyonnais. En effet, le Telegraph a surpris tout le monde en annonçant que l’OL pourrait être éjecté de la Ligue des Champions pour des manquements à ses engagements pris envers l’UEFA.

L'OL ne craint pas une sanction de l'UEFA

Une information qui a surpris du côté de l’OL, où on estime que toutes les obligations ont été remplies. Une impression confirmée par Le Progrès ce jeudi, puisque le journal régional assurait que c’était possiblement John Textor qui était derrière toutes ces supputations, afin de semer le trouble à Lyon, et de prouver que les nouveaux dirigeants ne sont pas plus compétents que lui.
En tout cas, un peu plus au Sud, on pourrait profiter d’une mise à l’écart de l’OL pour se faire une place en Ligue des Champions, si jamais l’UEFA décidait de frapper fort. La Provence s’est emparée de l’affaire, et même si le quotidien local reconnait que les chances de voir Lyon être viré par l’UEFA sont minces, le doute semble permis.
« Malgré cette menace, bien réelle, l'exclusion d'un club par l'UEFA est une chose très rare. La crise des droits TV en France devrait aussi servir d'élément de défense aux Lyonnais... Mais sait-on jamais », lance ainsi La Provence, dans un article au titre évocateur : « Un concurrent des Olympiens bientôt exclu des coupes d'Europe ? ». C’est bien à l’heure actuelle le seul moyen pour l’OM de retrouver la Ligue des Champions, la quatrième place n’étant plus atteignable avant le dernier match contre Rennes.
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Derniers commentaires

EdF : Deschamps zappe Tolisso, l'OL a déjà sa revanche

les formateurs lyonnais n'ont plus rien a prouver maintenant. iL n'y a pas beaucoup de générations sans bons joueurs du centre de formation

L'OM dans le rouge, « c’est pire que l’OL de Textor » !

La répartie d'école primaire 😂🫵🤣😂

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

ce qui est taré ce sont les gens comme toi qui gobent tout comme du pain beni. les benis oui oui dans ton genre, sont la raison de ces articles a la con....

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

encore une fois. ptdrrrrr t es vraiment bete Bulb et tu sais ta 4eme place, ah non Genesio partant, et Sage toujours la tete a l OL veillent...... donc ta 3 eme place tu peux la garder. moi perso l EUROPA me va comme un gant. l OM ou l OL n ont absolument pas le niveau LDC, donc je prefere jouer une compet que je peux gagner, et non juste engranger du fric pour la saison suivante. ça s appelle le sport

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

mais ferme la avec tes blabla. tu ne sais rien mais tu fais croire que tu sais tout. t es sur absolument chaque a rticle de l OL et de l OM a essayer d etaler ta science. mais ferme la sans deconner

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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