L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

L'Olympique Lyonnais a ses comptes dans le rouge vif, et ce n'est pas un mystère. Suffisant pour être privé de Coupe d'Europe par l'UEFA ? Du côté de Marseille, on ne dit pas non.

Loué par la DNCG pour sa réactivité malgré les problèmes économiques amplifiés par la gestion de John Textor, l’Olympique Lyonnais montre des comptes inquiétants, mais une courbe plus rassurante pour l’avenir. Mais pour le moment, ce n’est pas cette semaine l’actualité financière en France qui préoccupe les Lyonnais. En effet, le Telegraph a surpris tout le monde en annonçant que l’OL pourrait être éjecté de la Ligue des Champions pour des manquements à ses engagements pris envers l’UEFA.

L'OL ne craint pas une sanction de l'UEFA

Une information qui a surpris du côté de l’OL, où on estime que toutes les obligations ont été remplies. Une impression confirmée par Le Progrès ce jeudi, puisque le journal régional assurait que c’était possiblement John Textor qui était derrière toutes ces supputations, afin de semer le trouble à Lyon, et de prouver que les nouveaux dirigeants ne sont pas plus compétents que lui.

En tout cas, un peu plus au Sud, on pourrait profiter d’une mise à l’écart de l’OL pour se faire une place en Ligue des Champions, si jamais l’UEFA décidait de frapper fort. La Provence s’est emparée de l’affaire, et même si le quotidien local reconnait que les chances de voir Lyon être viré par l’UEFA sont minces, le doute semble permis.

« Malgré cette menace, bien réelle, l'exclusion d'un club par l'UEFA est une chose très rare. La crise des droits TV en France devrait aussi servir d'élément de défense aux Lyonnais... Mais sait-on jamais », lance ainsi La Provence, dans un article au titre évocateur : « Un concurrent des Olympiens bientôt exclu des coupes d'Europe ? ». C’est bien à l’heure actuelle le seul moyen pour l’OM de retrouver la Ligue des Champions, la quatrième place n’étant plus atteignable avant le dernier match contre Rennes.