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OL : Ces Lensois adorent Lyon mais ils refusent de tricher

OL15 mai , 11:00
parNathan Hanini
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L’Olympique Lyonnais joue gros lors de cette dernière journée de Ligue 1 face au RC Lens. De leur côté, les Artésiens sont assurés de terminer deuxième du championnat. Malgré la finale de Coupe de France la semaine prochaine, Pierre Sage et Jamal Alioui ne veulent pas jouer petit bras.
Ce dimanche, la saison 2025-2026 de Ligue 1 rendra son verdict lors de la dernière journée. Si trois équipes sont encore concernées par la lutte pour le maintien, en haut de tableau, rien n’est encore joué non plus. Si Le Paris Saint-Germain est certain de glaner son quatorzième titre de champion de France, les places européennes sont le principal enjeu de cette dernière journée. Lille, Lyon, Rennes, Marseille et Monaco sont encore dans le coup. Actuellement quatrième de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais joue gros ce dimanche soir à domicile. Le club rhodanien reçoit le Racing Club Lens. Doublé par Lille le week-end dernier après une défaite à Toulouse, le septuple champion de France doit rebondir.

Lens ne va pas donner le match

Mais les Artésiens ne feront aucun cadeau. Assurés de terminer deuxième du championnat, les hommes de Pierre Sage pensent également à la finale de la Coupe de France contre Nice la semaine suivante. Formé à l’Olympique Lyonnais et assistant de Pierre Sage à l’OL puis à Lens, Jamal Alioui l’affirme, Lens n’ira pas à Lyon en claquettes. « Le contexte est spécial, mais par respect pour le championnat et les autres équipes, on ne viendra pas à Lyon en pantoufles. On n’a pas un groupe de tricheurs à Lens, » explique-t-il.
Les Sang et Or n’ont plus rien à jouer en cette fin de saison. Après la défaite ce mercredi en Ligue 1 face au Paris Saint-Germain, les Artésiens ne jouent officiellement plus le titre et la deuxième place reste gravée dans le marbre. Pour terminer troisième et assurer une qualification directe en Ligue des champions, l’OL doit s’imposer et espérer un mauvais résultat du LOSC face à Auxerre.

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Derniers commentaires

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

Les concurrent de L'OM tas raison cest monaco Rennes lille... Par contre les concurrents de lyon c'est plutot Strasbourg Angers ou Nantes ... bien que vous nous voyez exceptionnellement dans le rétro cette saison... Brest aussi y'a deux ans il nous voyait dans le rétro... et pourtant ... lyon cette saison cest une anomalie quil soit la... comme quand brest a fini deuxième cetait une anomalie les 3 premier en général ca devrait être psg OM et Monaco

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

Les 3 fois où on a ete en finale on avait quand même des effectifs plus compétitif que lon a la... bien qu'aller en finale avec Germain et mitroglou... heureusement quil y avait ocampos thauvin payet devant.. parceque la vue le robinet qui s'annonce fermé puis les départs du peu de joueur potable quon a ( greenwood paixao)... je vois pas comment on pourrait aller en finale lan prochain alors quil y a tout a reconstruite de l'entraîneur aux avant centre...

OM : McCourt valide huit départs, c’est spectaculaire

T'es tendu du string blaireau.... en pleine perdition...... comme ton sous-club de merde 😂😂🐐🐐

L'OM dans le rouge, « c’est pire que l’OL de Textor » !

Encore a côté... Tu sais même pas lire... En fait c'est que tu ne comprends pas, les mots tu les lis mais tu n'en comprends pas le sens en fait... Ne parle pas de noyer le poisson quand tu n'as pas été foutu de contre argumentation, tu n'es pas crédible... 🤣😂🤣

OM : Une statue pour Greenwood à Marseille, il valide

Qu'il parte. Vraiment.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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