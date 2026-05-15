OL : Ces Lensois adorent Lyon mais ils refusent de tricher

Les concurrent de L'OM tas raison cest monaco Rennes lille... Par contre les concurrents de lyon c'est plutot Strasbourg Angers ou Nantes ... bien que vous nous voyez exceptionnellement dans le rétro cette saison... Brest aussi y'a deux ans il nous voyait dans le rétro... et pourtant ... lyon cette saison cest une anomalie quil soit la... comme quand brest a fini deuxième cetait une anomalie les 3 premier en général ca devrait être psg OM et Monaco
Les 3 fois où on a ete en finale on avait quand même des effectifs plus compétitif que lon a la... bien qu'aller en finale avec Germain et mitroglou... heureusement quil y avait ocampos thauvin payet devant.. parceque la vue le robinet qui s'annonce fermé puis les départs du peu de joueur potable quon a ( greenwood paixao)... je vois pas comment on pourrait aller en finale lan prochain alors quil y a tout a reconstruite de l'entraîneur aux avant centre...
T'es tendu du string blaireau.... en pleine perdition...... comme ton sous-club de merde 😂😂🐐🐐
Encore a côté... Tu sais même pas lire... En fait c'est que tu ne comprends pas, les mots tu les lis mais tu n'en comprends pas le sens en fait... Ne parle pas de noyer le poisson quand tu n'as pas été foutu de contre argumentation, tu n'es pas crédible... 🤣😂🤣
Qu'il parte. Vraiment.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|33
|24
|4
|5
|73
|27
|46
|67
|33
|21
|4
|8
|62
|35
|27
|61
|33
|18
|7
|8
|52
|35
|17
|60
|33
|18
|6
|9
|53
|36
|17
|59
|33
|17
|8
|8
|58
|47
|11
|56
|33
|17
|5
|11
|60
|44
|16
|54
|33
|16
|6
|11
|56
|49
|7
|50
|33
|14
|8
|11
|53
|43
|10
|45
|33
|11
|12
|10
|48
|49
|-1
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|41
|33
|10
|11
|12
|45
|49
|-4
|38
|33
|10
|8
|15
|42
|54
|-12
|35
|33
|9
|8
|16
|28
|47
|-19
|32
|33
|6
|14
|13
|30
|44
|-14
|31
|33
|7
|10
|16
|32
|44
|-12
|31
|33
|7
|10
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|33
|3
|7
|23
|32
|76
|-44
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