OL : Ces Lensois adorent Lyon mais ils refusent de tricher

L’Olympique Lyonnais joue gros lors de cette dernière journée de Ligue 1 face au RC Lens. De leur côté, les Artésiens sont assurés de terminer deuxième du championnat. Malgré la finale de Coupe de France la semaine prochaine, Pierre Sage et Jamal Alioui ne veulent pas jouer petit bras.

Ce dimanche, la saison 2025-2026 de Ligue 1 rendra son verdict lors de la dernière journée. Si trois équipes sont encore concernées par la lutte pour le maintien, en haut de tableau, rien n’est encore joué non plus. Si Le Paris Saint-Germain est certain de glaner son quatorzième titre de champion de France, les places européennes sont le principal enjeu de cette dernière journée. Lille, Lyon, Rennes, Marseille et Monaco sont encore dans le coup. Actuellement quatrième de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais joue gros ce dimanche soir à domicile. Le club rhodanien reçoit le Racing Club Lens . Doublé par Lille le week-end dernier après une défaite à Toulouse, le septuple champion de France doit rebondir.

Lens ne va pas donner le match

Mais les Artésiens ne feront aucun cadeau. Assurés de terminer deuxième du championnat, les hommes de Pierre Sage pensent également à la finale de la Coupe de France contre Nice la semaine suivante. Formé à l’Olympique Lyonnais et assistant de Pierre Sage à l’OL puis à Lens, Jamal Alioui l’affirme, Lens n’ira pas à Lyon en claquettes. « Le contexte est spécial, mais par respect pour le championnat et les autres équipes, on ne viendra pas à Lyon en pantoufles. On n’a pas un groupe de tricheurs à Lens, » explique-t-il.

Les Sang et Or n’ont plus rien à jouer en cette fin de saison. Après la défaite ce mercredi en Ligue 1 face au Paris Saint-Germain, les Artésiens ne jouent officiellement plus le titre et la deuxième place reste gravée dans le marbre. Pour terminer troisième et assurer une qualification directe en Ligue des champions, l’OL doit s’imposer et espérer un mauvais résultat du LOSC face à Auxerre.