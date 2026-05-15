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Real : Colère et déclarations explosives, Kylian Mbappé et sa mère déchainés

Kylian Mbappé15 mai , 8:20
parGuillaume Conte
9
Ambiance très lourde dans cette fin de saison au Real Madrid. Kylian Mbappé a été sifflé par le Bernabeu jeudi soir, et ça n'a pas plu au Français qui s'est lâché en conférence de presse.
Pour son retour de blessure, et dans la foulée de l’annonce de sa présence dans la liste de Didier Deschamps pour le Mondial, Kylian Mbappé pensait pouvoir reprendre goût au football ce jeudi soir face à Oviedo, dans un match sans enjeu pour les deux équipes. Mais avant même le coup d’envoi, le ton était houleux. Le public de Bernabeu était venu défiant, invectivant Florentino Pérez dans les tribunes malgré les prises de paroles musclées du président du Real Madrid, qui a crié au complot à tous les niveaux contre son club cette semaine.

Incompréhension avec Arbeloa

Pour le Français, cela n’était guère mieux et son nom a été sifflé lors de la composition des équipes, et pendant son entrée en jeu. La réaction du public a eu le don d’énerver sa mère au plus haut point. Selon DAZN, elle était en tribunes et a eu un fou rire nerveux en voyant le public qui l’adulait il y a peu, le huer sur ses premières touches de balle. « Elle s’est mise à rire hystériquement quand le Bernabéu a hué son fils », souligne ainsi le diffuseur.
Entre son retour après avoir manqué le Clasico, la mauvaise saison du Real Madrid, son manque d’effort collectif et l’ambiance délétère dans le vestiaire, Kylian Mbappé a cru bon d’intervenir dans les médias après le match. Et il a balancé sur son nouveau statut surprenant. « Arbeloa m’a dit qu’aujourd’hui, je suis le 4e attaquant de l’effectif, derrière Mastantuono, Vini et Gonzalo. A moi de me battre pour récupérer ma place mais je respecte les décisions de l’entraineur », a lancé le capitaine des Bleus, alors que Alvaro Arbeloa a totalement démenti cette information et a assuré que Mbappé avait du mal le comprendre.
Le buteur madrilène est ensuite revenu sur plusieurs polémiques. Son passage en Sardaigne avec sa petite amie alors qu’il était blessé. « Les gens ne connaissent pas le contexte de pourquoi je suis parti là-bas. Le club m’avait donné l’autorisation, à moi ainsi qu’à d’autres joueurs qui sont aussi partis mais personne n’en a parlé. Cela fait juste vendre du papier. La seule chose importante pour moi, c’est gagner des titres », a résumé Kylian Mbappé, qui avoue que cette histoire de taupe dans le vestiaire le dérange quand même. « Je préfère parler ici. Beaucoup d’autres ne le font pas et moi je dois regarder la presse pour savoir ce qu’ils pensent », a assuré l’ancien joueur du PSG, pour qui il sera facile de changer la situation la saison prochaine. Si le Real Madrid commence à gagner des matchs et d’être en course pour les titres, plus personne ne le sifflera à ses yeux et le problème sera réglé.
K. Mbappé

K. Mbappé

FranceFrance Âge 27 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
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Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs4
Buts5
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
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Friendly International

2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
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Champions League

2025/2026
Matchs11
Buts15
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs29
Buts24
Passes décisives5
Jaune4
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs1
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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La répartie d'école primaire 😂🫵🤣😂

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ce qui est taré ce sont les gens comme toi qui gobent tout comme du pain beni. les benis oui oui dans ton genre, sont la raison de ces articles a la con....

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

encore une fois. ptdrrrrr t es vraiment bete Bulb et tu sais ta 4eme place, ah non Genesio partant, et Sage toujours la tete a l OL veillent...... donc ta 3 eme place tu peux la garder. moi perso l EUROPA me va comme un gant. l OM ou l OL n ont absolument pas le niveau LDC, donc je prefere jouer une compet que je peux gagner, et non juste engranger du fric pour la saison suivante. ça s appelle le sport

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

mais ferme la avec tes blabla. tu ne sais rien mais tu fais croire que tu sais tout. t es sur absolument chaque a rticle de l OL et de l OM a essayer d etaler ta science. mais ferme la sans deconner

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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