Real : Colère et déclarations explosives, Kylian Mbappé et sa mère déchainés

Ambiance très lourde dans cette fin de saison au Real Madrid. Kylian Mbappé a été sifflé par le Bernabeu jeudi soir, et ça n'a pas plu au Français qui s'est lâché en conférence de presse.

Pour son retour de blessure, et dans la foulée de l’annonce de sa présence dans la liste de Didier Deschamps pour le Mondial, Kylian Mbappé pensait pouvoir reprendre goût au football ce jeudi soir face à Oviedo, dans un match sans enjeu pour les deux équipes. Mais avant même le coup d’envoi, le ton était houleux. Le public de Bernabeu était venu défiant, invectivant Florentino Pérez dans les tribunes malgré les prises de paroles musclées du président du Real Madrid, qui a crié au complot à tous les niveaux contre son club cette semaine.

Incompréhension avec Arbeloa

Pour le Français, cela n’était guère mieux et son nom a été sifflé lors de la composition des équipes, et pendant son entrée en jeu. La réaction du public a eu le don d’énerver sa mère au plus haut point. Selon DAZN, elle était en tribunes et a eu un fou rire nerveux en voyant le public qui l’adulait il y a peu, le huer sur ses premières touches de balle. « Elle s’est mise à rire hystériquement quand le Bernabéu a hué son fils », souligne ainsi le diffuseur.

Entre son retour après avoir manqué le Clasico, la mauvaise saison du Real Madrid, son manque d’effort collectif et l’ambiance délétère dans le vestiaire, Kylian Mbappé a cru bon d’intervenir dans les médias après le match. Et il a balancé sur son nouveau statut surprenant. « Arbeloa m’a dit qu’aujourd’hui, je suis le 4e attaquant de l’effectif, derrière Mastantuono, Vini et Gonzalo. A moi de me battre pour récupérer ma place mais je respecte les décisions de l’entraineur », a lancé le capitaine des Bleus, alors que Alvaro Arbeloa a totalement démenti cette information et a assuré que Mbappé avait du mal le comprendre.

Le buteur madrilène est ensuite revenu sur plusieurs polémiques. Son passage en Sardaigne avec sa petite amie alors qu’il était blessé. « Les gens ne connaissent pas le contexte de pourquoi je suis parti là-bas. Le club m’avait donné l’autorisation, à moi ainsi qu’à d’autres joueurs qui sont aussi partis mais personne n’en a parlé. Cela fait juste vendre du papier. La seule chose importante pour moi, c’est gagner des titres », a résumé Kylian Mbappé, qui avoue que cette histoire de taupe dans le vestiaire le dérange quand même. « Je préfère parler ici. Beaucoup d’autres ne le font pas et moi je dois regarder la presse pour savoir ce qu’ils pensent », a assuré l’ancien joueur du PSG, pour qui il sera facile de changer la situation la saison prochaine. Si le Real Madrid commence à gagner des matchs et d’être en course pour les titres, plus personne ne le sifflera à ses yeux et le problème sera réglé.