OM : McCourt valide huit départs, c’est spectaculaire

La saignée de l'été se prépare à l'Olympique de Marseille, où Frank McCourt n'en peut plus de voir son club dépenser sans rien gagner. Huit joueurs doivent quitter le club, peu importe comment.

L’OM prépare son dernier match de la saison, et malgré l’enjeu, les joueurs marseillais savent que le Vélodrome sera défiant ce dimanche contre Rennes. La saison a été manquée, et à Marseille plus qu’ailleurs, cela fait des dégâts colossaux. L’entraineur est parti, son remplaçant Habib Beye ne passera pas le cap de la fin de saison. Le président Pablo Longoria a aussi pris la porte et son directeur sportif Medhi Benatia va l’imiter. Le chamboulement va aussi toucher l’effectif, et selon les informations de La Provence, l’objectif de Franck McCourt, qui a été transmis au nouveau président Stéphane Richard est simple. Tous les gros salaires sont visés et doivent partir pour préparer une saison sans Ligue des Champions.

Coup de balai à l'OM, un seul joueur ne pourra pas partir

Benjamin Pavard, Arthur Vermeeren et Ethan Nwaneri ne seront pas conservés et vont retourner dans leur club respectif. Mais c’est surtout chez les cadres du club que le ménage sera fait. Ils ont été prévenus, Leonardo Balerdi, Pierre-Emile Hojbjerg, Geronimo Rulli, et Pierre-Emerick Aubameyang ne sont plus désirés au sein de l’effectif et leurs agents peuvent essayer de leur trouver une porte de sortie. Bien sûr, l’OM devra faire quelques concessions sur le plan du transfert, mais la masse salariale pourrait bien être drastiquement réduite. Et le fait que l’OL ait réussi à être performant tout en diminuant les fiches de paye fait clairement envie à Marseille.

Deux autres cas sont en suspens. Mason Greenwood semblait se diriger vers la sortie mais ses déclarations récentes ont semé le trouble, puisqu’il a affiché son désir de rester. Pour celui qui est le meilleur joueur de l’OM sur les deux dernières saisons, l’idée de le garder n’est pas totalement écartée, même si la tendance est à son départ en cas de grosse offre, que ce soit pour récupérer une grosse somme ou faire une nouvelle fois baisser la masse salariale.

Enfin, le dernier dossier ne permet pas de compter sur un départ. Toujours aussi fragile, Geoffrey Kondogbia possède l’un des plus gros salaires du club. Mais à moins d’un accord à l’amiable impensable, le milieu de terrain va rester jusqu’au bout de son contrat à l’OM, puisqu’il ne trouvera pas d’aussi bonnes conditions ailleurs. Il n’est donc pas compté parmi les nombreux partants de l’été à venir à l’heure actuelle. Pour le reste, le bureau des départs est ouvert et Frank McCourt n’attend que ça.