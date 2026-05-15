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OM : McCourt valide huit départs, c’est spectaculaire

OM15 mai , 8:40
parGuillaume Conte
4
La saignée de l'été se prépare à l'Olympique de Marseille, où Frank McCourt n'en peut plus de voir son club dépenser sans rien gagner. Huit joueurs doivent quitter le club, peu importe comment.
L’OM prépare son dernier match de la saison, et malgré l’enjeu, les joueurs marseillais savent que le Vélodrome sera défiant ce dimanche contre Rennes. La saison a été manquée, et à Marseille plus qu’ailleurs, cela fait des dégâts colossaux. L’entraineur est parti, son remplaçant Habib Beye ne passera pas le cap de la fin de saison. Le président Pablo Longoria a aussi pris la porte et son directeur sportif Medhi Benatia va l’imiter. Le chamboulement va aussi toucher l’effectif, et selon les informations de La Provence, l’objectif de Franck McCourt, qui a été transmis au nouveau président Stéphane Richard est simple. Tous les gros salaires sont visés et doivent partir pour préparer une saison sans Ligue des Champions.

Coup de balai à l'OM, un seul joueur ne pourra pas partir

Benjamin Pavard, Arthur Vermeeren et Ethan Nwaneri ne seront pas conservés et vont retourner dans leur club respectif. Mais c’est surtout chez les cadres du club que le ménage sera fait. Ils ont été prévenus, Leonardo Balerdi, Pierre-Emile Hojbjerg, Geronimo Rulli, et Pierre-Emerick Aubameyang ne sont plus désirés au sein de l’effectif et leurs agents peuvent essayer de leur trouver une porte de sortie. Bien sûr, l’OM devra faire quelques concessions sur le plan du transfert, mais la masse salariale pourrait bien être drastiquement réduite. Et le fait que l’OL ait réussi à être performant tout en diminuant les fiches de paye fait clairement envie à Marseille.
Deux autres cas sont en suspens. Mason Greenwood semblait se diriger vers la sortie mais ses déclarations récentes ont semé le trouble, puisqu’il a affiché son désir de rester. Pour celui qui est le meilleur joueur de l’OM sur les deux dernières saisons, l’idée de le garder n’est pas totalement écartée, même si la tendance est à son départ en cas de grosse offre, que ce soit pour récupérer une grosse somme ou faire une nouvelle fois baisser la masse salariale.
Enfin, le dernier dossier ne permet pas de compter sur un départ. Toujours aussi fragile, Geoffrey Kondogbia possède l’un des plus gros salaires du club. Mais à moins d’un accord à l’amiable impensable, le milieu de terrain va rester jusqu’au bout de son contrat à l’OM, puisqu’il ne trouvera pas d’aussi bonnes conditions ailleurs. Il n’est donc pas compté parmi les nombreux partants de l’été à venir à l’heure actuelle. Pour le reste, le bureau des départs est ouvert et Frank McCourt n’attend que ça.

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Derniers commentaires

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les formateurs lyonnais n'ont plus rien a prouver maintenant. iL n'y a pas beaucoup de générations sans bons joueurs du centre de formation

L'OM dans le rouge, « c’est pire que l’OL de Textor » !

La répartie d'école primaire 😂🫵🤣😂

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

ce qui est taré ce sont les gens comme toi qui gobent tout comme du pain beni. les benis oui oui dans ton genre, sont la raison de ces articles a la con....

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

encore une fois. ptdrrrrr t es vraiment bete Bulb et tu sais ta 4eme place, ah non Genesio partant, et Sage toujours la tete a l OL veillent...... donc ta 3 eme place tu peux la garder. moi perso l EUROPA me va comme un gant. l OM ou l OL n ont absolument pas le niveau LDC, donc je prefere jouer une compet que je peux gagner, et non juste engranger du fric pour la saison suivante. ça s appelle le sport

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

mais ferme la avec tes blabla. tu ne sais rien mais tu fais croire que tu sais tout. t es sur absolument chaque a rticle de l OL et de l OM a essayer d etaler ta science. mais ferme la sans deconner

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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