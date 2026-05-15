L1 : Le PSG dérange, deux décisions le prouvent

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

encore une fois. ptdrrrrr t es vraiment bete Bulb et tu sais ta 4eme place, ah non Genesio partant, et Sage toujours la tete a l OL veillent...... donc ta 3 eme place tu peux la garder. moi perso l EUROPA me va comme un gant. l OM ou l OL n ont absolument pas le niveau LDC, donc je prefere jouer une compet que je peux gagner, et non juste engranger du fric pour la saison suivante. ça s appelle le sport