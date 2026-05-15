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L1 : Le PSG dérange, deux décisions le prouvent

PSG15 mai , 9:00
parAlexis Rose
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Officiellement sacré champion de France mercredi soir à l’issue de sa victoire face à Lens à Bollaert, le Paris Saint-Germain ne sait pas s’il va pouvoir fêter dignement son nouveau trophée de Ligue 1.
Mercredi soir, grâce à sa belle victoire 2-0 sur la pelouse de son dauphin, le RC Lens, le club de la capitale française a officiellement été sacré champion de France pour la 14e fois de son histoire. Mais contrairement aux saisons précédentes, où le PSG était champion bien avant la fin, Paris a dû attendre les derniers jours de la saison pour valider son trophée en Ligue 1. Ce qui va poser un vrai problème au niveau logistique, sachant que le club champion ne sait pas encore s’il va pouvoir recevoir et célébrer son titre. Tout simplement parce que le PSG ne jouera pas sa dernière journée au Parc des Princes, mais quelques mètres plus loin, au Stade Jean-Bouin.

Le Paris FC dit non à la LFP

Organisatrice de la cérémonie protocolaire de la remise du trophée, la LFP a officiellement demandé au Paris FC s’il était possible d’organiser la fête du PSG sur sa pelouse au coup de sifflet final de la rencontre. Mais le deuxième club parisien a tout simplement refusé cette demande, car le PFC avait déjà prévu des festivités avec ses supporters pour célébrer le maintien en L1 et rendre hommage à certains partants, comme Julien Lopez.
Face à ce refus catégorique du PFC, le PSG a demandé à pouvoir organiser la soirée du titre au Parc des Princes, quelques mètres à côté. Sauf que selon Le Parisien, la préfecture de police de Paris a refusé cette proposition de pouvoir accueillir les supporters autour de 23 heures au Parc des Princes. Tout cela pour des questions de sécurité et pour des raisons d'organisation et de sécurisation des deux stades en même temps.

La fête du titre avant le 30 mai ?

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Mais alors, est-ce que le PSG va pouvoir fêter son titre de champion de France avant le 30 mai prochain ? La question reste pour l’instant sans réponse. Quoi qu’il en soit, les joueurs de Luis Enrique ont prévu de se rassembler dans Paris après la rencontre contre le PFC pour fêter tous ensemble ce nouveau trophée de Ligue 1. Après cette fête, le groupe parisien se remettra au travail pour préparer au mieux sa nouvelle finale de Ligue des Champions face à Arsenal, prévue le samedi 30 mai à la Puskas Arena de Budapest.
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Derniers commentaires

EdF : Deschamps zappe Tolisso, l'OL a déjà sa revanche

les formateurs lyonnais n'ont plus rien a prouver maintenant. iL n'y a pas beaucoup de générations sans bons joueurs du centre de formation

L'OM dans le rouge, « c’est pire que l’OL de Textor » !

La répartie d'école primaire 😂🫵🤣😂

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

ce qui est taré ce sont les gens comme toi qui gobent tout comme du pain beni. les benis oui oui dans ton genre, sont la raison de ces articles a la con....

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

encore une fois. ptdrrrrr t es vraiment bete Bulb et tu sais ta 4eme place, ah non Genesio partant, et Sage toujours la tete a l OL veillent...... donc ta 3 eme place tu peux la garder. moi perso l EUROPA me va comme un gant. l OM ou l OL n ont absolument pas le niveau LDC, donc je prefere jouer une compet que je peux gagner, et non juste engranger du fric pour la saison suivante. ça s appelle le sport

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

mais ferme la avec tes blabla. tu ne sais rien mais tu fais croire que tu sais tout. t es sur absolument chaque a rticle de l OL et de l OM a essayer d etaler ta science. mais ferme la sans deconner

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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