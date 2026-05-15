Adi Hütter a trois offres, l'OM doit se dépêcher

À la recherche de son entraîneur pour la saison prochaine, l’Olympique de Marseille a coché le nom d’Adi Hütter. Mais le technicien autrichien est tenté par un retour en Bundesliga et pas que…

L’Olympique de Marseille doit encore parfaire son organigramme pour la saison prochaine. Le club de la cité phocéenne n’a pas encore trouvé son directeur sportif alors que la saison 2025-2026 touche bientôt à son terme. Après la nomination de son nouveau président, l’ OM est également en quête d’un nouvel entraîneur. Le passage d’Habib Beye n’a pas convaincu les dirigeants marseillais et l’été sera synonyme de profonds changements. Le départ du trio De Zerbi, Longoria, Benatia a rebattu les cartes dans le sud de la France. Selon le journal le quotidien allemand Kicker, les Olympiens apprécient le profil de l’ancien entraîneur de Monaco Adi Hütter. Mais l’Autrichien a l’embarras du choix, notamment en Bundesliga.

Hütter pense à la Premier League

Après la fin de son aventure monégasque il y a quelques mois, Hütter veut se relancer dès cet été dans un nouveau projet. Hormis l’intérêt de l’Olympique de Marseille, le natif d’Hohenems est également suivi par l’Eintracht Francfort. Un club qu’il connaît bien pour y avoir été sur le banc entre 2018 et 2021. Après un exercice 2025-2026 en dessous des attentes, les Adler vont tenter de rallier l’Europe lors de la dernière journée lors d’une réception de Stuttgart. Albert Riera, l'entraîneur actuel de Francfort ne fait pas l’unanimité au sein du club allemand.