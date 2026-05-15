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Adi Hütter a trois offres, l'OM doit se dépêcher

OM15 mai , 10:30
parNathan Hanini
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À la recherche de son entraîneur pour la saison prochaine, l’Olympique de Marseille a coché le nom d’Adi Hütter. Mais le technicien autrichien est tenté par un retour en Bundesliga et pas que…
L’Olympique de Marseille doit encore parfaire son organigramme pour la saison prochaine. Le club de la cité phocéenne n’a pas encore trouvé son directeur sportif alors que la saison 2025-2026 touche bientôt à son terme. Après la nomination de son nouveau président, l’OM est également en quête d’un nouvel entraîneur. Le passage d’Habib Beye n’a pas convaincu les dirigeants marseillais et l’été sera synonyme de profonds changements. Le départ du trio De Zerbi, Longoria, Benatia a rebattu les cartes dans le sud de la France. Selon le journal le quotidien allemand Kicker, les Olympiens apprécient le profil de l’ancien entraîneur de Monaco Adi Hütter. Mais l’Autrichien a l’embarras du choix, notamment en Bundesliga.

Hütter pense à la Premier League

Après la fin de son aventure monégasque il y a quelques mois, Hütter veut se relancer dès cet été dans un nouveau projet. Hormis l’intérêt de l’Olympique de Marseille, le natif d’Hohenems est également suivi par l’Eintracht Francfort. Un club qu’il connaît bien pour y avoir été sur le banc entre 2018 et 2021. Après un exercice 2025-2026 en dessous des attentes, les Adler vont tenter de rallier l’Europe lors de la dernière journée lors d’une réception de Stuttgart. Albert Riera, l'entraîneur actuel de Francfort ne fait pas l’unanimité au sein du club allemand.
L’ancien bordelais va quitter son poste quelques semaines après sa nomination. Concernant Adi Hütter, la Premier League est également une option. Un club anglais le courtise, mais son identité n'a pas été révélée. L’Olympique de Marseille devra donc se montrer convaincant pour attirer le technicien autrichien. Cela commence par assurer une qualification pour une compétition européenne la saison prochaine. Avant la dernière journée, l’OM est sixième de Ligue 1. En cas de victoire contre le Stade Rennais, les Olympiens raviraient la cinquième place aux Bretons pour assurer la Ligue Europa lors du prochain exercice.

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Derniers commentaires

Morton forfait contre Lens, la tuile pour l'OL

ouai, bonne tuile. j'espère le revoir en août mais...

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

Ouais sauf que mac court bien que visiblement il na plus trop envie d'investir massivement pour combler des déficit il la deja fait par le passé et en a les moyens... par contre pour ceux qui ont récupéré là gestion de lyon après textor ca cest moins sur et on a pas d'historique pour savoir si ils en pnt les moyens et l'envie...

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

Les concurrent de L'OM tas raison cest monaco Rennes lille... Par contre les concurrents de lyon c'est plutot Strasbourg Angers ou Nantes ... bien que vous nous voyez exceptionnellement dans le rétro cette saison... Brest aussi y'a deux ans il nous voyait dans le rétro... et pourtant ... lyon cette saison cest une anomalie quil soit la... comme quand brest a fini deuxième cetait une anomalie les 3 premier en général ca devrait être psg OM et Monaco

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

Les 3 fois où on a ete en finale on avait quand même des effectifs plus compétitif que lon a la... bien qu'aller en finale avec Germain et mitroglou... heureusement quil y avait ocampos thauvin payet devant.. parceque la vue le robinet qui s'annonce fermé puis les départs du peu de joueur potable quon a ( greenwood paixao)... je vois pas comment on pourrait aller en finale lan prochain alors quil y a tout a reconstruite de l'entraîneur aux avant centre...

OM : McCourt valide huit départs, c’est spectaculaire

T'es tendu du string blaireau.... en pleine perdition...... comme ton sous-club de merde 😂😂🐐🐐

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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