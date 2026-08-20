Cet attaquant à 7 ME hésite entre l’OL et l’OM

Cet attaquant à 7 ME hésite entre l’OL et l’OM

Mercato20 août , 17:40
parGuillaume Conte
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Cela faisait longtemps, l'OL et l'OM se retrouvent sur la piste d'un attaquant néerlandais qui a très envie de rejoindre un club français, après une saison intéressante en Belgique.
Les 10 derniers jours du mercato s’annoncent agités en France, notamment chez les deux Olympiques. L’OL s’attend à encore une grosse vente et attend au moins un ou deux départs chez ses indésirables, avant de faire une dernière opération en terme de recrutement. A l’OM, c’est le silence radio mais la prochaine vente devrait permettre enfin de recruter et il faudra faire vite et fort. Les deux Olympiques se retrouvent ainsi sur une même piste selon les informations du journal belge Nieuwsblad.
Il s’agit de l’attaquant néerlandais Myron van Brederode, qui s’est montré en évidence la saison dernière avec Malines. A 23 ans, l’attaquant polyvalent a trouvé le chemin des filets à 10 reprises. Et il est déjà en grande forme en ce mois d'août avec deux buts en deux matchs. Malines n’est pas certain de le conserver, et le laissera même partir en cas de belle offre. Sa mise à prix à 5 ME n’est déjà plus valable, puisque la formation belge a repoussé une offre à cette hauteur.
Malines en espère secrètement le double, mais la presse belge estime qu’il faudra certainement couper la poire à deux et s’attendre à 7 ou 8 ME pour finaliser l’opération. Le joueur, de son côté, est ambitieux et souhaite changer d’air si un bon projet se présente. La perspective de jouer à Lyon ou à Marseille l’intéresse, et il voit un passage par la Ligue 1 comme une très belle opportunité pour sa carrière. Myron van Brederode, qui a déjà repoussé une offre qui ne lui convenait pas en début d’été, ne dira donc pas non à l’OL et à l’OL, qui disputent tous les deux une compétition européenne cette saison.
Il restera donc à trouver un accord entre les clubs, dans ce dossier qui a de grandes chances de se décanter en toute fin du mercato sachant les impératifs des deux formations françaises.

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et bien , comme dit Guillaume Conte , si c'est entre l'ol et l'ol , il va sûrement hésiter !

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15Monaco logo
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