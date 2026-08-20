Cet attaquant à 7 ME hésite entre l’OL et l’OM

Ce match aller n'aurait jamais dû se jouer à Rennes pour éviter tout conflit mais sur terrain neutre quitte à partager la billetterie. Rennes a sauté sur l'occasion pour se gaver sans le moindre esprit sportif et va désormais crier au scandale...
et bien , comme dit Guillaume Conte , si c'est entre l'ol et l'ol , il va sûrement hésiter !
Un roman pour dire ...rien de plus bravo
D.doue et balogun je suis content
Souhaitons la victoire de Toulouse
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Lyon en Marseille polsten naar #kvmechelen-aanvaller Myron van Brederode. De vraagprijs van KV vonden ze wel nog te hoog. Eerder werd een bod van 5 miljoen geweigerd, maar dat kwam van een club waar hij zelf niet heen wil. Hij wil naar een topcompetitie. nieuwsblad.be/sport/voetbal/…