OM : Pape Gueye tape gratuitement sur Longoria et Benatia

A l'heure où il est de bon ton de taper sur Pablo Longoria et Medhi Benatia, les propos de Pape Gueye sur la fin de son aventure à l'OM risquent de faire tousser.

Les anciens de l’OM prennent la parole à l’heure où le club phocéen est en grande difficulté. A l’image d’Iliman Ndiaye, viré au bout d’un an sans avoir pu montrer son talent alors qu’il brille désormais en Premier League du côté de Manchester City, Pape Gueye a déploré la fin de son aventure prématurée avec la formation provençale.

Avec plus de 100 matchs sous le maillot de l’OM, le milieu de terrain aura marqué le club entre 2020 et 2024. Mais personne n’oublie non plus qu’il est parti en fin de contrat pour rejoindre Villarreal, où il brille désormais. Malgré cela, le Sénégalais assure qu’il a des regrets sur la façon dont les choses se sont terminées à l’OM pour lui.

Les deux versions du discours de Pape Gueye

« J’aurais aimé que ça se finisse mieux, je pense que tout le monde savait l’attache que j’avais au club. Je voulais continuer dans ce club », a livré Pape Gueye en marge du match de sa sélection au Vélodrome, ce dimanche. A chacun de refaire l’histoire, mais le milieu de terrain avait tout de même reconnu l’an dernier avoir refusé de prolonger à l’OM faute de garanties sur son temps de jeu.

« J’avais plusieurs possibilités, dont prolonger à l’OM, mais je sortais d’une saison où je n’avais pas beaucoup joué, j’avais besoin de trouver un projet où j’allais avoir du temps de jeu, surtout à mon âge », avait souligné Pape Gueye en 2025.

Si Pablo Longoria et Medhi Benatia se prennent souvent des critiques acerbes pour leur gestion de ces dernières années, dans le cas du Sénégalais, la prolongation de contrat était sur la table et Gueye a décidé de ne pas la signer. Cela alors que l’OM avait pris de gros risques en le recrutant, s’exposant à des sanctions de la FIFA car le joueur avait signé un contrat non respecté avec Watford à la fin de son engagement avec Le Havre, en 2020.