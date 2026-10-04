ASSE : Ian Cathro vit un calvaire depuis deux semaines

L'AS Saint-Étienne souhaitera repartir du bon pied au sortir de cette trêve internationale. Les Verts devront relancer la machine en championnat face à Rodez.

L' ASSE passe cette trêve internationale bien au chaud en Ligue 2 . Les Verts sont premiers du championnat. Mais les hommes de Ian Cathro restent tout de même sur deux contre-performances consécutives, qu'il faudra rapidement gommer. L'entraîneur de l'AS Saint-Étienne souhaite que personne ne se relâche afin de vivre un moment mémorable en fin de saison. L'Écossais ne vit d'ailleurs pas forcément très bien cette longue pause internationale. Il souhaite pouvoir retrouver rapidement son groupe au complet afin de travailler dans les meilleures conditions pour le bien de son équipe.

Cathro déteste les trêves internationales et assume

Dans des propos rapportés par Le Progrès lors d'un échange avec la presse, Ian Cathro a en effet fait un aveu assez clair sur sa dynamique actuelle avec l'AS Saint-Etienne :

« Honnêtement, c’est horrible pour les entraîneurs de club. C’est vraiment, vraiment difficile. (...) Ça fait tellement longtemps depuis le dernier match…

On n’a pas pu être tellement productifs. Parce que pour travailler ce que l’on veut améliorer, notamment nos périodes de possession et d’utilisation du ballon, on a besoin de tout le monde. »

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Pour rappel, Cathro doit actuellement composer avec 12 joueurs en moins. Son groupe a tout de même bien répondu lors du match amical face à Sion, avec une victoire éclatante sur le score de 5 buts à 1. Lors de la reprise en Ligue 2, les Verts seront opposés à Rodez à Geoffroy-Guichard samedi prochain. Il faudra relancer la machine avec une victoire, sous peine de commencer à douter en championnat. Ian Cathro devrait notamment s'appuyer sur les joueurs dont il disposait durant cette trêve internationale, qui ont eu le temps de se montrer à ses yeux.