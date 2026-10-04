ASSE : Ian Cathro vit un calvaire depuis deux semaines

Et cela étonne encore quelqu'un des argentins???
On s'en fou pas grave,il est bon mais ces joueurs qui pensent qu'ils sont meilleurs que tout le monde et une fois redescendu sur terre ben c'est plus la même,les clubs moins riches que les autres deviennent attractifs pour le sportif, Merci on est servi
exactement comme en France ou on a jamais compris pourquoi un club avait corrompu un adversaire quitte a avoir une retrogadation en divison 2 et le titre de champion enlevé.
Cette annee je vois le barca grand favori de la c1 en 2 eme city ...apres paris bayern arsenal .
profité de cet argent pour recruter des joueurs et se renforcer. Il est impossible de savoir à quel niveau les limites financières ont été dépassées par rapport au sportif. Apparemment en France, personne ne semble comprendre cette phrase...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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