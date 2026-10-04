Le comportement indigne des Argentins avec le Burkina Faso

Pour se remplir les poches, l'Argentine accueille des sélections de faible niveau quitte à leur infliger un traitement indigne des attentes d'un match international.

Pas besoin de matchs à gros enjeux en Coupe du monde pour voir l’Argentine manquer de classe avec ses adversaires. Pour des raisons de calendrier, car les nations européennes sont en Ligue des Nations, mais aussi financières, l’Argentine dispute très régulièrement des matchs amicaux contre des sélections de seconde zone. Des sélections qui sont conviées gratuitement en Argentine, contre un adversaire de prestige, mais sans recevoir un seul centime sur les recettes, comme c’est la norme lors des amicaux. Ce sera le cas cet automne avec des matchs contre la Bolivie, le Burkina Faso et le Bénin, qui marquera les adieux de Lionel Messi.

Ce week-end, c’est le Burkina Faso qui s’est présenté au Monumental, pour s’incliner finalement 7-0 face aux vice-champions du monde. Mais l’écart de niveau a des explications bien peu glorieuses. Voyant que l’Argentine avait affrété un vol low-cost de premier prix pour faire venir la délégation, certains joueurs du Burkina-Faso ont refusé de voyager dans ces conditions, qui obligeait un long voyage, un vol en charter interminable du Maroc, une arrivée tardive juste avant le match et avec le décalage horaire dans les jambes, soit le meilleur moyen de se blesser.

Ce sont donc des U23 qui ont largement complété la sélection des Etalons, les meilleurs joueurs ayant refusé ce déplacement dans ces conditions, sachant que les joueurs burkinabés n’ont même pas pu faire de pause entre la descente de l’avion et leur arrivée au stade. Même Lionel Scaloni a grincé des dents, demandant à sa fédération de lui permettre « d’affronter des équipes plus fortes ».

Des conditions indignes des matchs internationaux

Même le grand quotidien argentin Clarin avait du mal à s’enflammer pour ce match qui n’a rempli qu’à moitié le stade de Buenos Aires. « De tous les matchs à petit budget disputés depuis la victoire de l'Argentine à la Coupe du monde au Qatar , il était inévitable qu'il y ait un fiasco, et la rencontre d'hier soir contre le Burkina Faso n'a pas fait exception. C'est incompréhensible. Absurde. Une honte. Cette équipe nationale mérite d'affronter des adversaires de haut niveau et de bénéficier d'une organisation et d'un encadrement irréprochables », a livré le journal sud-américain, pour qui il faut quand même se demander si c’est une bonne chose pour le football argentin de présenter des matchs aussi peu intéressants au public. Voici les derniers adversaires de l’Argentine en amical depuis 2022 : Panama , Curaçao, l'Australie, l'Indonésie, le Salvador, le Costa Rica, l'Équateur, le Guatemala, le Venezuela, Porto Rico, l'Angola, la Mauritanie, la Zambie, la Bolivie et le Burkina Faso.

Pour la réception du Bénin, avec les adieux de Lionel Messi, le stade devrait en revanche être plein à craquer. Par contre, la sélection africaine n'a, selon Romain Molina, pas le droit au meilleur accueil, avec du matériel de perdu, un hôtel indigne et 25 heures de voyage en prime.