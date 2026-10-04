Désolé l’OL, Endrick préfère la Roma

Désolé l’OL, Endrick préfère la Roma

OL
parHadrien Rivayrand
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Endrick va une nouvelle fois quitter le Real Madrid cet hiver. L'attaquant brésilien cherche un nouveau prêt, qui ne devrait pas être à l'OL.
L'Olympique Lyonnais avait réalisé un très joli coup il y a quelques mois sur le marché des transferts en récupérant Endrick en prêt en provenance du Real Madrid. Le Brésilien s'était parfaitement relancé dans le Rhône, validant notamment sa place pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. L'international auriverde comptait ensuite enfin s'imposer au Real Madrid. Mais la récente arrivée de José Mourinho n'a rien changé pour lui. Le Portugais n'en fait pas une priorité dans son projet. Compte tenu de la situation, Endrick envisage donc de repartir en prêt cet hiver. Et il aurait déjà une préférence.

Endrick, direction la Série A ?

Selon les informations du Corriere dello Sport, l'AS Roma réfléchit sérieusement à passer à l'action pour l'ancien joueur de l'OL. Et la perspective de rejoindre le club de la capitale italienne plaît beaucoup au Brésilien. La Louve veut rapidement boucler le dossier afin d'éviter la concurrence de l'AC Milan, mais aussi de voir les Gones retenter leur chance pour l'attaquant du Real Madrid.

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Endrick est donc réceptif à l'intérêt de l'AS Roma, ce qui pourrait bien accélérer les choses dans le bon sens. Les Giallorossi sont très ambitieux cette saison, avec la possibilité de remporter la Serie A, mais également de bien figurer en Ligue des champions. Nul doute que le natif de Taguatinga aurait une place de choix sous les ordres de Gian Piero Gasperini. À 20 ans, Endrick veut désormais enchaîner les rencontres, que ce soit au Real Madrid ou ailleurs. Sauf rebondissement, il pourrait donc déjà avoir trouvé sa prochaine destination, au grand dam de certains fans de l'OL qui espéraient le voir revenir chez les Gones pour encore quelques mois.
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Le comportement indigne des Argentins avec le Burkina Faso

Et cela étonne encore quelqu'un des argentins???

Désolé l’OL, Endrick préfère la Roma

On s'en fou pas grave,il est bon mais ces joueurs qui pensent qu'ils sont meilleurs que tout le monde et une fois redescendu sur terre ben c'est plus la même,les clubs moins riches que les autres deviennent attractifs pour le sportif, Merci on est servi

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exactement comme en France ou on a jamais compris pourquoi un club avait corrompu un adversaire quitte a avoir une retrogadation en divison 2 et le titre de champion enlevé.

Zinedine Zidane avoue être fan du PSG

Cette annee je vois le barca grand favori de la c1 en 2 eme city ...apres paris bayern arsenal .

City : 60 ME d'amende et 50 points en moins, la sanction attendue

profité de cet argent pour recruter des joueurs et se renforcer. Il est impossible de savoir à quel niveau les limites financières ont été dépassées par rapport au sportif. Apparemment en France, personne ne semble comprendre cette phrase...

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