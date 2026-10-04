Désolé l’OL, Endrick préfère la Roma

Endrick va une nouvelle fois quitter le Real Madrid cet hiver. L'attaquant brésilien cherche un nouveau prêt, qui ne devrait pas être à l'OL.

L' Olympique Lyonnais avait réalisé un très joli coup il y a quelques mois sur le marché des transferts en récupérant Endrick en prêt en provenance du Real Madrid. Le Brésilien s'était parfaitement relancé dans le Rhône, validant notamment sa place pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. L'international auriverde comptait ensuite enfin s'imposer au Real Madrid. Mais la récente arrivée de José Mourinho n'a rien changé pour lui. Le Portugais n'en fait pas une priorité dans son projet. Compte tenu de la situation, Endrick envisage donc de repartir en prêt cet hiver. Et il aurait déjà une préférence.

Endrick, direction la Série A ?

Selon les informations du Corriere dello Sport, l'AS Roma réfléchit sérieusement à passer à l'action pour l'ancien joueur de l'OL. Et la perspective de rejoindre le club de la capitale italienne plaît beaucoup au Brésilien. La Louve veut rapidement boucler le dossier afin d'éviter la concurrence de l'AC Milan, mais aussi de voir les Gones retenter leur chance pour l'attaquant du Real Madrid.

Endrick est donc réceptif à l'intérêt de l'AS Roma, ce qui pourrait bien accélérer les choses dans le bon sens. Les Giallorossi sont très ambitieux cette saison, avec la possibilité de remporter la Serie A, mais également de bien figurer en Ligue des champions. Nul doute que le natif de Taguatinga aurait une place de choix sous les ordres de Gian Piero Gasperini. À 20 ans, Endrick veut désormais enchaîner les rencontres, que ce soit au Real Madrid ou ailleurs. Sauf rebondissement, il pourrait donc déjà avoir trouvé sa prochaine destination, au grand dam de certains fans de l'OL qui espéraient le voir revenir chez les Gones pour encore quelques mois.