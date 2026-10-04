EdF : Ce chouchou de Deschamps accepte la sanction de Zidane

EdF : Ce chouchou de Deschamps accepte la sanction de Zidane

Equipe de France
parGuillaume Conte
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Zinedine Zidane n'a pas encore trouvé la bonne formule pour ses latéraux. Jules Koundé voit son temps de jeu diminuer, mais prend cette réduction comme un challenge.
Pour sa première liste et ses premiers matchs, Zinedine Zidane a logiquement souhaité tourner la page après plus d’une décennie de Didier Deschamps. C’est déjà le cas après chaque Coupe du monde, mais le Ballon d’Or 1998 est allé chercher des profils différents pour donner plus de variété au jeu français. Des joueurs trop neutres sont dans le viseur de Zizou, et c’est notamment le cas de Jules Koundé. Pour le moment, les Bleus ont du mal à trouver la perle rare au niveau des latéraux.

Koundé reconnait sa période de moins bien

Le joueur du FC Barcelone a débuté le match face à la Turquie, avant de laisser sa place à Pierre Kalulu contre la Belgique et l’Italie. Un temps de jeu en baisse qui correspond aussi à sa faible utilisation au Barça, où Hansi Flick a trouvé plus jeune et plus complet que lui en Xavi Espart.
Sous Zidane, Jules Koundé sait que sa place est en danger, et il avoue que la concurrence est logique à son poste, et son temps de jeu en baisse ne l’inquiète donc pas plus que cela. « C'est une source de motivation. Quand on est en équipe de France ou en club, on ne peut pas se reposer sur ses lauriers. Pour être honnête, la course est avant tout contre moi-même. J’essaie d’être la meilleure version de moi-même. Le fait qu’il y ait de la concurrence est une bonne chose pour l’équipe. Si j’ai moins de temps de jeu, c'est lié à la saison passée qui a été très en-dessous de mes standards. C’est une conséquence et un challenge que j’accepte volontiers. Je vais devoir travailler, ce que je fais en temps normal. A moi de retrouver mes meilleures sensations. Je sais que quand je suis dans mes meilleures dispositions, j’aurai du temps de jeu », a reconnu Jules Koundé, qui fait partie des cadres des Bleus avec sa grande expérience. Mais sous Zidane, son statut est clairement descendu d’un cran, et cela pourrait permettre à des joueurs comme Pierre Kalulu ou Malo Gusto de lui passer devant dans les prochaines échéances.

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Mais il rien gagner pas liga pas c1 pas coupe du monde mais cette annee il est deja a 6 points du barca . Bizarre pour un ballon d or

Vente OM : Il supplie McCourt de tout annuler

Ok ca quil y est des stadiers corrompu ca m'étonne pas, mais quand ca parle de milliers je pense quils abusent un peu je vois pas des milliers de personne rentrer avec deux ou trois stadier verreux.. et ceci ne cause pas de perte pour le club vue que les abos sont deja vendu au pire ca remplie plus que de raison le virage, mais je doute que les stadiers concerné exerce encore

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Franchement, il marque le pas...Faut qu'il reparte en vacances là 😂

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Quel délice, ce titre

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Melon d'or oui...mais sûrement pas ballon d'or !!

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