PSG : Un but en 10 matchs, Désiré Doué fait une promesse

PSG : Un but en 10 matchs, Désiré Doué fait une promesse

Equipe de France
parGuillaume Conte
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Désiré Doué peine à trouver le chemin des filets en ce début de saison, et l'attaquant du PSG est bien conscient de son manque en terme d'efficacité, malgré la double confiance de Zinedine Zidane et Luis Enrique.
Véritable tueur offensif du PSG lors de la saison 2024-2025, au point de marquer en finale de la Ligue des Champions à deux reprises, Désiré Doué a quelque peu perdu de son efficacité ces derniers mois. A l’image de ce début de saison où il a certes trouvé la mire contre Aston Villa, mais est depuis resté muet, au point d’afficher un bilan d’un but en 10 matchs, après les trois matchs disputés avec la France.

Désiré Doué ne veut plus rater d'occasions

Sur l’antenne de Téléfoot, le joueur du PSG a avoué que ce rendement était insuffisant et qu’il allait se remettre au travail pour corriger ce manque d’efficacité qui n’était jusqu’à présent pas sa marque de fabrique. « J’ai déjà marqué cette saison en Super Coupe, mais il en faut beaucoup plus. Je sais que cela va arriver et quand ça va arriver, je sais que ça va s'enchaîner. Il faut encore que je travaille sur cette lucidité. Il faut que je sois capable de marquer sur une seule occasion, que ce soit en Équipe de France, ou avec le Paris Saint-Germain », a livré l’ancien rennais, qui aurait en tout cas mérité de trouver la mire contre la Belgique, où il été intenable et a fracassé la barre transversale des Diables Rouges.
En tout cas, Désiré Doué a bien compris ce qui lui manquait encore pour faire encore plus mal. Et le fair qu’il ait été absent de la liste des 30 joueurs candidats pour le Ballon d’Or démontre tout de même qu’il a besoin de cette efficacité pour rentabiliser un jeu très axé sur les duels et le dribble. L’attaquant du PSG aura peut-être une dernière occasion de se montrer contre l’Italie, même si Zinedine Zidane lui a déjà donné beaucoup de temps de jeu avec deux titularisations sur les trois premiers matchs de sa sélection.
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Et cela étonne encore quelqu'un des argentins???

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On s'en fou pas grave,il est bon mais ces joueurs qui pensent qu'ils sont meilleurs que tout le monde et une fois redescendu sur terre ben c'est plus la même,les clubs moins riches que les autres deviennent attractifs pour le sportif, Merci on est servi

City : 60 ME d'amende et 50 points en moins, la sanction attendue

exactement comme en France ou on a jamais compris pourquoi un club avait corrompu un adversaire quitte a avoir une retrogadation en divison 2 et le titre de champion enlevé.

Zinedine Zidane avoue être fan du PSG

Cette annee je vois le barca grand favori de la c1 en 2 eme city ...apres paris bayern arsenal .

City : 60 ME d'amende et 50 points en moins, la sanction attendue

profité de cet argent pour recruter des joueurs et se renforcer. Il est impossible de savoir à quel niveau les limites financières ont été dépassées par rapport au sportif. Apparemment en France, personne ne semble comprendre cette phrase...

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