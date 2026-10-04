OM : Enfin une bonne nouvelle pour Genesio

Avant un déplacement dimanche prochain à Troyes dans un match que l'OM doit impérativement gagner, Bruno Genesio va devoir faire l'état des lieux au retour de ses internationaux. Mais, l'entraîneur a enfin eu une bonne nouvelle.

L'effectif de l'Olympique de Marseille n'est déjà pas énorme, puisque les dirigeants de l'OM ont fait le choix de ne pas compenser les départs lors du dernier marché des transferts. Bruno Genesio serrait donc les dents à l'entame de la trêve internationale, et il avait raison car cela a mal commencé. Convoqué par le Canada, Derek Cornelius a été victime d'une sérieuse blessure à la hanche à l'entraînement et ne reviendra pas avant 2027. Ensuite, c'est Amine Gouiri qui s'est blessé à la cheville avec l'Algérie, mais ce dernier devrait être remis pour la reprise de la Ligue 1 . Dernière frayeur en date, la blessure d'Himad Abdelli contre le Burundi en début de semaine.

Himad Abdelli apte pour Troyes-OM

L'inquiétude était d'autant plus élevée pour l'Olympique de Marseille que l'international algérien avait été vu se déplaçant avec des béquilles au lendemain du match nul des Fennecs. Cependant, plus de peur que de mal, car samedi, Himad Abdelli a fait son retour à l'entraînement avec l'équipe d'Algérie et ne semble plus réellement avoir un souci à la cheville. Le milieu de terrain pourra donc être aligné dimanche prochain à Troyes, Himad Abdelli étant un des cadres de Bruno Genesio cette saison. Pour preuve, l'ancien joueur du SCO compte déjà 470 minutes de jeu depuis le début de la saison.

A l'heure où l'OM dispose d'un effectif très resserré, la présence de l'international algérien est donc une vraie bonne nouvelle pour Bruno Genesio. Ce dernier a constaté samedi lors du match amical perdu contre Montpellier qu'il ne pouvait pas faire la fine bouche et que pour l'instant Marseille ne pouvait pas tout miser sur ses jeunes joueurs pour s'en sortir.