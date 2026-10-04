OM : Enfin une bonne nouvelle pour Genesio

Bla bla bla
Je ne comprends pas trop cet acharnement de foutre01 sur Noah Nartey, 21 ans il a participé a 6 matchs et marqué 2 buts en 180 minutes..... Acheté 7.5M€ sont pris a doublé en 10 mois.....
Ils sont tous un ton en dessous, physiquement et techniquement... Espérons que ce soit juste la préparation à digérer.
Vivement que la ligue 1 reprenne Déjà pour voir si on fait un aussi beau match que contre Rennes priorité ligue 1 Allez les gones
Mc court a fait une erreur depuis sa signature avec son Champion projet et a voulu concurrencer paris. En plus il a laissé les plein pouvoir a Longoria qui a fait du n importe quoi, au lieu de faire un modèle comme ce qu'il a fait. Il aurai du mieux faire comme un petit club faire des investissements sur des joueurs a long terme il y a qu'a voir tous les joueurs qui sont passés par Marseille brille maintenant , a l'om la patience est le gros défaut des tout les supporters et les dirigeants aussi. Donc meme si l om avait un etat derrière pas sur qu'ils réussissent a faire des choses comme ailleurs ... Aujourd'hui le club est foutu.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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❗️Bonne nouvelle ! Himad Abdelli a déjà repris l'entraînement avec l'Algérie. [@LesVerts]