City : 60 ME d'amende et 50 points en moins, la sanction attendue

City : 60 ME d'amende et 50 points en moins, la sanction attendue

Premier League
parGuillaume Conte
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La sanction se dessine pour Manchester City, pour son manque de respect envers les contraintes financières de la Premier League. Un expert donne son verdict en se basant sur les précédents de ce type.
En pleine trêve internationale, tous les regards sont plus que jamais tournés vers Manchester City. Le club anglais, coupable d’avoir enfreint à 114 reprises le règlement financier de la Premier League, ne connait pas encore sa sanction. Mais vue la gravité des faits, mais aussi les nombreux intérêts économiques en jeu, le verdict final est particulièrement attendu. Cela pourrait changer le visage de la Premier League pour les prochaines années, et pourquoi pas revenir sur les titres glanés par le passé par les Sky Blues.
Très proche de cette affaire depuis des années désormais, Kieran Maguire est un expert financier dans le sport. Il a regardé au plus près less infractions de Manchester City et le règlement prévu pour des sanctions, et a une idée assez précise de ce qui attend le club propriété des Emirats Arabes Unis.

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« En ce qui concerne le dénouement de cette affaire, le mieux est de s’appuyer sur ce qui a été décidé par le passé. Chelsea a eu des amendes significatives de la part de la Fédération et de la Premier League, avec 25 millions d’euros à régler et des interdictions dans le recrutement. Mais il faut aussi préciser que Chelsea avait accepté de nombreux compromis, notamment pour éviter les frais de justice. Ce sera donc plus lourd pour City, avec 60 à 70 ME à payer probablement en amende, plus une pénalité probablement », a d’abord lancé l’économiste du sport pour Team Talk, avant de s’attaquer au volet plus sportif.
« Il est évident que, si l’infraction est confirmée, Manchester City a profité de cet argent pour recruter des joueurs et se renforcer. Il est impossible de savoir à quel niveau les limites financières ont été dépassées par rapport au sportif. Mais si la culpabilité est avérée jusqu’au bout, on se dirige vers un retrait de points entre 50 et 60 points. Ce serait la limite pour leur éviter la relégation », analyse aussi Kieran Maguire, qui ne veut pas croire que la commission prenne cela en compte, même si la pression économique et populaire pour ne pas faire descendre Manchester City est réelle.
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Ok ca quil y est des stadiers corrompu ca m'étonne pas, mais quand ca parle de milliers je pense quils abusent un peu je vois pas des milliers de personne rentrer avec deux ou trois stadier verreux.. et ceci ne cause pas de perte pour le club vue que les abos sont deja vendu au pire ca remplie plus que de raison le virage, mais je doute que les stadiers concerné exerce encore

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Franchement, il marque le pas...Faut qu'il reparte en vacances là 😂

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