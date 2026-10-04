Madrid a tout fait pour Mbappé, un journaliste confirme le Ballon d'Or

C'est dans un peu plus de trois semaines que le nom du Ballon d'Or 2026 sera annoncé à Londres. Du côté du Real Madrid, on est persuadé que Kylian Mbappé sera le lauréat après l'intense lobbying fait par le club.

Le lundi 26 octobre, le jury du Ballon d'Or rendra son verdict après une année durant laquelle aucun joueur n'aura réellement survolé la compétition. Et le suspense est d'autant plus intense que jamais plusieurs joueurs ne s'étaient autant investis dans cette lutte pour le titre. Au moment même où Lamine Yamal semble avoir les faveurs du pronostic, du côté des journalistes qui suivent les Real Madrid, on est convaincu que c'est Kylian Mbappé qui gagnera son premier Ballon d'Or. La star française des Merengue a fait le forcing pour dire qu'il était le numéro 1 indiscutable, cette année, menant une campagne tous azimuts qui a parfois semblé excessive. Pour Alberto Pereiro, journaliste espagnol, le Real Madrid a également multiplié les initiatives dans les coulisses pour aider Kylian Mbappé.

Le Ballon d'Or pour Mbappé, il y croit

Alors que Florentino Perez snobait le Ballon d'Or depuis le fameux épisode Vinicius Jr, annoncé comme vainqueur avant de se voir préférer Rodri, cette fois le président du Real Madrid a pesé de tout son poids pour parvenir à faire gagner Kylian Mbappé. Et notre confrère espagnol est désormais convaincu que ce sera le cas. « Le club a changé d’attitude et a poussé la candidature de Mbappé. C'est parce qu'il est un candidat sérieux au Ballon d'Or, et le club l'a bien compris (...) Je vois Mbappé se rapprocher chaque jour davantage du Ballon d'Or. Et s'il a fait campagne comme cela, c'est parce que le club le lui a demandé, car il n'a jamais été un prétendant aussi évident à cette récompense auparavant », confie le journaliste d'Onda Cero, qui a reconnu que le président du Real Madrid et les autres dirigeants madrilènes s'étaient impliqués personnellement dans cette compétition.