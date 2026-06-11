Bernardo Silva rêvait du FC Barcelone, il signe au Real Madrid

Le Real Madrid continue de vouloir frapper très fort, et le club merengue va enregistrer l'arrivée de Bernardo Silva.

En fin de contrat à Manchester City, Bernardo Silva a annoncé son départ du club anglais. L’ancien monégasque n’a jamais caché qu’il rêvait de jouer au FC Barcelone . Mais les contacts avec le club catalan ne lui ont pas permis d’avoir une offre sportive et financière à la hauteur de ses désirs. Résultat, sous la coupe de José Mourinho, le Real Madrid a avancé ses pions ces derniers jours et a trouvé un accord avec le joueur.

Bernardo Silva au Real jusqu'en 2028

Pas besoin de négocier avec Manchester City, puisque Bernardo Silva est libre de tout contrat. Selon Fabrizio Romano, l’accord total a été trouvé et il ne reste plus qu’à signer le contrat. Il s’agit d’un bail de deux ans, avec une année supplémentaire en option. Le spécialiste du mercato précise que les négocations ont débuté le lendemain de l’élection de Florentino Pérez à la présidence du Real Madrid, et ont été bouclées très rapidement.

Niveau garantie sportive et temps de jeu, le Real Madrid a dit oui à tout et Bernardo Silva va s’engager avec le club de la capitale espagnole. Nul doute que son accueil à Barcelone risque d’être chaud lors du prochain Clasico, lui qui avait rappelé que le club catalan était une réelle option pour lui. Il faut croire que cela n’est pas allé plus loin et à 31 ans, le Portugais va donc continuer son tour d’Europe en portant le maillot du Real Madrid pour les prochaines années. Il y retrouvera un certain Kylian Mbappé, qu’il a connu à l’AS Monaco.