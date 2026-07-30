EdF : Zidane peut humilier Deschamps en 24 mois

EdF : Zidane peut humilier Deschamps en 24 mois

Equipe de France30 juil. , 10:30
parCorentin Facy
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A peine nommé à la tête de l’équipe de France, Zinedine Zidane est déjà comparé à Didier Deschamps et les exigences sont très élevées autour du nouveau sélectionneur des Bleus. A tort ?
Présenté mardi dans son nouveau costume de sélectionneur de l’équipe de France, Zinedine Zidane suscite déjà une énorme attente autour de lui. Sa première liste au mois de septembre et ses quatre premiers matchs à la tête des Bleus seront logiquement scrutés avec énormément d’attention. Les observateurs sont déjà prêts à dégainer et à comparer le moindre choix de Zidane avec ceux effectués auparavant par Didier Deschamps. Les résultats des deux hommes seront eux aussi confrontés en permanence.
Une erreur pour Walid Acherchour qui rappelle un élément important : Didier Deschamps a eu du temps et a bénéficié de beaucoup de patience avant de remporter son premier titre avec les Bleus. L’éditorialiste de RMC espère que Zinedine Zidane, même s'il est attendu au tournant, bénéficiera de la même patience. Il glisse au passage que si l’ancien coach du Real Madrid gagne l’Euro 2028 avec les Bleus, il fera déjà mieux que Didier Deschamps en seulement deux ans.
« Les comparaisons entre Zidane et Deschamps sont malsaines, on parle uniquement de ça. Deschamps a fait 14 ans, on lui a laissé 6 ans avant de gagner une Coupe du monde. Avant ça, il a fait un quart contre l’Allemagne, une finale d’Euro perdue à la maison et ensuite il a gagné. Les adorateurs de Deschamps veulent toute suite que Zidane montre qu’il est au niveau de son prédécesseur. On va attendre un peu, voir ce qu’il va montrer dans le contenu » a d'abord glissé le consultant avant de poursuivre.
Si Zidane gagne l'Euro 2028, il fera déjà mieux que Deschamps 
- Walid Acherchour sur RMC
« L’exigence va monter petit à petit. Faire mieux que Deschamps, si déjà Zidane gagne l’Euro dans 2 ans, il aura gagné un titre dès sa première compétition, c’est mieux que Deschamps. Il faut être honnête sur un point, Zidane récupère une bien meilleure équipe en 2026 que ce que Deschamps a récupéré en 2012 » a analysé Walid Acherchour dans l’After Foot sur RMC. Comparaison ou pas avec son prédécesseur, Zinedine Zidane a annoncé la couleur mardi face à la presse : il vient en équipe de France pour « continuer à faire gagner la France ». C’est tout ce que l’on peut lui souhaiter.

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OL : Matthieu Louis-Jean envoie un message rassurant

Bein ecoute, la c'est une analyse psychologique du mode de fonctionnement d'un supporter lambda...Si tu la comprends pas, je ne peux malheureusement pas t'aider mon grand.. désolé et bisous.. Ps: je ne m'attaque pas du tout a la personne a laquelle j'ai repondu mon grand.. je lui donne mon analyse

OL : Matthieu Louis-Jean envoie un message rassurant

@foutrelucide, t'es vraiment médiocre comme bonhomme. Ton seul lobby c'est de t'en prendre à tout le monde, enfin presque vu que quand tu tombes sur un os, tu ne peux plus le ronger et tu disparais. Jamais une analyse digne de ce nom, que de la critique sans relief. Mister casseroles.

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8h "Milan va prendre Hojbjerg" 11h30 "Milan freine pour Hojbjerg" 😂😂😂 Ne changez rien, c'est trop marrant.

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Et toi comme d'hab , TU NE REPONDS PAS AU SUJET et tu noies le poisson .... Tu n'es pas intelligent sergio, c'est bien dommage... vas y parle moi de Tetor un peu s'il te plait!! VAS Y ? NOUS T'ecoutons tous

EdF : Zidane peut humilier Deschamps en 24 mois

le footeux csc mec parle pas d'etre en boucle alors que tu es en boucle sur lyon oui ca fait 7 ans pas de ldc faite ce que je dis et pas ce que je fait mdr

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