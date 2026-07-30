Le PSG scandalisé par le prix d'un défenseur de Ligue 1

Le PSG a recruté Lucas Digne pour doubler le poste de Nuno Mendes, mais l’international français n’était pas le choix n°1 du club parisien, qui souhaitait initialement s’offrir Dayann Methalie.

Inactif l’été dernier, le Paris Saint-Germain a pris la décision de bouleverser son effectif à certains postes lors de ce mercato . Luis Enrique et Luis Campos souhaitent notamment doubler les postes de latéraux derrière les intouchables Nuno Mendes et Achraf Hakimi. A gauche, la recrue tant attendue a déjà été trouvée avec Lucas Digne , acheté à Aston Villa pour 7 millions d’euros. Un recrutement malin de la part du PSG, qui s’offre un joueur d’expérience pour un prix très raisonnable. L’ancien Lillois n’était toutefois pas l’option n°1 de la direction sportive parisienne selon l’insider Abdel Hamed.

Dayann Methalie jugé trop cher par le PSG

« Avant de recruter Lucas Digne, le PSG s'est renseigné en premier lieu sur Dayann Methalie mais suite au prix demandé par Toulouse (entre 35 et 40 M) le club n'a pas souhaité aller plus loin. Choix moins coûteux et plus expérimenté pour suppléer Nuno Mendes » a publié sur X le spécialiste du Paris Saint-Germain. Une information qui laisse des regrets chez les supporters du club Bleu et Rouge tant le défenseur toulousain, en partance pour Sunderland en Premier League, a impressionné cette saison en Sur son compte X, ce dernier a révélé que le Paris SG avait initialement jeté son dévolu sur Dayann Methalie, la pépite du Toulouse FC.a publié sur X le spécialiste du Paris Saint-Germain. Une information qui laisse des regrets chez les supporters du club Bleu et Rouge tant le défenseur toulousain, en partance pour Sunderland en Premier League, a impressionné cette saison en Ligue 1 . Surtout, le manque d’investissement financier du PSG depuis plus d’un an commence à inquiéter les supporters parisiens.

« Si ça se trouve le Qatar ne veut plus investir maintenant qu’ils ont réalisés leur rêve de LDC », « Dis nous si le Qatar arrête d’injecter de l’argent sa ira plus vite je trouve sa bizarre la prise de position ce mercato », « La femme de Nasser a vidé son compte en banque ou quoi ? » ou encore « Un moment il va falloir se poser des questions sur certaines sommes que l’on refuse de payer, l’Emir est encore engagé à 100% pour le club ou il se détache ? » s’interrogent les supporters parisiens en réaction à l’information sur Dayann Methalie. Des doutes légitimes pour certains, bien trop alarmistes pour d’autres, qui y voient simplement un club désireux de ne plus surpayer et encore moins pour des remplaçants. Le mois d’août nous donnera plus de réponses sur les réelles volontés du PSG sur ce marché des transferts.