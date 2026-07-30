Le PSG scandalisé par le prix d'un défenseur de Ligue 1

Le PSG scandalisé par le prix d'un défenseur de Ligue 1

PSG30 juil. , 11:00
parCorentin Facy
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Le PSG a recruté Lucas Digne pour doubler le poste de Nuno Mendes, mais l’international français n’était pas le choix n°1 du club parisien, qui souhaitait initialement s’offrir Dayann Methalie.
Inactif l’été dernier, le Paris Saint-Germain a pris la décision de bouleverser son effectif à certains postes lors de ce mercato. Luis Enrique et Luis Campos souhaitent notamment doubler les postes de latéraux derrière les intouchables Nuno Mendes et Achraf Hakimi. A gauche, la recrue tant attendue a déjà été trouvée avec Lucas Digne, acheté à Aston Villa pour 7 millions d’euros. Un recrutement malin de la part du PSG, qui s’offre un joueur d’expérience pour un prix très raisonnable. L’ancien Lillois n’était toutefois pas l’option n°1 de la direction sportive parisienne selon l’insider Abdel Hamed.

Dayann Methalie jugé trop cher par le PSG

Sur son compte X, ce dernier a révélé que le Paris SG avait initialement jeté son dévolu sur Dayann Methalie, la pépite du Toulouse FC. « Avant de recruter Lucas Digne, le PSG s'est renseigné en premier lieu sur Dayann Methalie mais suite au prix demandé par Toulouse (entre 35 et 40 M) le club n'a pas souhaité aller plus loin. Choix moins coûteux et plus expérimenté pour suppléer Nuno Mendes » a publié sur X le spécialiste du Paris Saint-Germain. Une information qui laisse des regrets chez les supporters du club Bleu et Rouge tant le défenseur toulousain, en partance pour Sunderland en Premier League, a impressionné cette saison en Ligue 1. Surtout, le manque d’investissement financier du PSG depuis plus d’un an commence à inquiéter les supporters parisiens.
« Si ça se trouve le Qatar ne veut plus investir maintenant qu’ils ont réalisés leur rêve de LDC », « Dis nous si le Qatar arrête d’injecter de l’argent sa ira plus vite je trouve sa bizarre la prise de position ce mercato », « La femme de Nasser a vidé son compte en banque ou quoi ? » ou encore « Un moment il va falloir se poser des questions sur certaines sommes que l’on refuse de payer, l’Emir est encore engagé à 100% pour le club ou il se détache ? » s’interrogent les supporters parisiens en réaction à l’information sur Dayann Methalie. Des doutes légitimes pour certains, bien trop alarmistes pour d’autres, qui y voient simplement un club désireux de ne plus surpayer et encore moins pour des remplaçants. Le mois d’août nous donnera plus de réponses sur les réelles volontés du PSG sur ce marché des transferts.
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OL : Matthieu Louis-Jean envoie un message rassurant

Bein ecoute, la c'est une analyse psychologique du mode de fonctionnement d'un supporter lambda...Si tu la comprends pas, je ne peux malheureusement pas t'aider mon grand.. désolé et bisous.. Ps: je ne m'attaque pas du tout a la personne a laquelle j'ai repondu mon grand.. je lui donne mon analyse

OL : Matthieu Louis-Jean envoie un message rassurant

@foutrelucide, t'es vraiment médiocre comme bonhomme. Ton seul lobby c'est de t'en prendre à tout le monde, enfin presque vu que quand tu tombes sur un os, tu ne peux plus le ronger et tu disparais. Jamais une analyse digne de ce nom, que de la critique sans relief. Mister casseroles.

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8h "Milan va prendre Hojbjerg" 11h30 "Milan freine pour Hojbjerg" 😂😂😂 Ne changez rien, c'est trop marrant.

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Et toi comme d'hab , TU NE REPONDS PAS AU SUJET et tu noies le poisson .... Tu n'es pas intelligent sergio, c'est bien dommage... vas y parle moi de Tetor un peu s'il te plait!! VAS Y ? NOUS T'ecoutons tous

EdF : Zidane peut humilier Deschamps en 24 mois

le footeux csc mec parle pas d'etre en boucle alors que tu es en boucle sur lyon oui ca fait 7 ans pas de ldc faite ce que je dis et pas ce que je fait mdr

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