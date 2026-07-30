Le PSG scandalisé par le prix d'un défenseur de Ligue 1

Bein ecoute, la c'est une analyse psychologique du mode de fonctionnement d'un supporter lambda...Si tu la comprends pas, je ne peux malheureusement pas t'aider mon grand.. désolé et bisous.. Ps: je ne m'attaque pas du tout a la personne a laquelle j'ai repondu mon grand.. je lui donne mon analyse
@foutrelucide, t'es vraiment médiocre comme bonhomme. Ton seul lobby c'est de t'en prendre à tout le monde, enfin presque vu que quand tu tombes sur un os, tu ne peux plus le ronger et tu disparais. Jamais une analyse digne de ce nom, que de la critique sans relief. Mister casseroles.
8h "Milan va prendre Hojbjerg" 11h30 "Milan freine pour Hojbjerg" 😂😂😂 Ne changez rien, c'est trop marrant.
Et toi comme d'hab , TU NE REPONDS PAS AU SUJET et tu noies le poisson .... Tu n'es pas intelligent sergio, c'est bien dommage... vas y parle moi de Tetor un peu s'il te plait!! VAS Y ? NOUS T'ecoutons tous
le footeux csc mec parle pas d'etre en boucle alors que tu es en boucle sur lyon oui ca fait 7 ans pas de ldc faite ce que je dis et pas ce que je fait mdr
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🚨Exclusive Sunderland have reached an agreement with Dayann Methalie on a five-year contract. @RMCsport Club-to-club talks with Toulouse are now ongoing to finalise the deal. Valued at around €30m, Methalie could become the most expensive sale in Toulouse FC history if the