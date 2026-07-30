Todibo en approche, l’OM entrevoit sa première recrue

Todibo en approche, l’OM entrevoit sa première recrue

OM30 juil. , 12:00
parEric Bethsy
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Confronté au probable départ de Facundo Medina, l’Olympique de Marseille avance dans les discussions pour Jean-Clair Todibo. Le club phocéen se rapproche d’un accord avec West Ham pour le prêt du défenseur central français.
Alors que son entraîneur Bruno Genesio attend en priorité le successeur de Mason Greenwood sur le côté droit, c’est en défense que l’Olympique de Marseille pourrait accueillir sa première recrue estivale. La charnière centrale a déjà enregistré le départ de Benjamin Pavard, renvoyé à l’Inter Milan suite à son prêt décevant, et se prépare à perdre Facundo Medina.

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L’international argentin fait l’objet de discussions avec le Bayer Leverkusen, pendant que ses coéquipiers Leonardo Balerdi et Nayef Aguerd sont eux aussi annoncés sur le départ. On parle d’un véritable chantier pour le directeur sportif Grégory Lorenzi qui pourrait bientôt poser la première pierre avec Jean-Clair Todibo (26 ans). Cité dans l’actualité marseillaise depuis plusieurs semaines, le défenseur central de West Ham se rapproche du club phocéen. Le média transalpin Tuttomercatoweb évoque des négociations avancées entre les Hammers et l’Olympique de Marseille. La direction olympienne touche au but et semble bien partie pour devancer la rude concurrence venue d'Italie.
Réticent à l’idée de descendre en deuxième division anglaise avec West Ham, Jean-Clair Todibo plaît aussi à Naples, qui a besoin de vendre avant de passer à l’action, et surtout à l’AC Milan qui aurait déjà transmis une offre. Cette proposition milanaise est apparemment insuffisante pour s’entendre avec les Anglais, dans l’attente d’un prêt payant à 5 millions d’euros, assorti d’une option d’achat à 24 millions d’euros qui deviendrait obligatoire à partir de 10 matchs joués. Avec un total à 29 millions d'euros, il s’agirait d’un investissement énorme pour l’Olympique de Marseille, prêt à tenter le pari sur l’ancien joueur du FC Barcelone que l’on sait talentueux, mais aussi réputé pour son inconstance.
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Bein ecoute, la c'est une analyse psychologique du mode de fonctionnement d'un supporter lambda...Si tu la comprends pas, je ne peux malheureusement pas t'aider mon grand.. désolé et bisous.. Ps: je ne m'attaque pas du tout a la personne a laquelle j'ai repondu mon grand.. je lui donne mon analyse

OL : Matthieu Louis-Jean envoie un message rassurant

@foutrelucide, t'es vraiment médiocre comme bonhomme. Ton seul lobby c'est de t'en prendre à tout le monde, enfin presque vu que quand tu tombes sur un os, tu ne peux plus le ronger et tu disparais. Jamais une analyse digne de ce nom, que de la critique sans relief. Mister casseroles.

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8h "Milan va prendre Hojbjerg" 11h30 "Milan freine pour Hojbjerg" 😂😂😂 Ne changez rien, c'est trop marrant.

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Et toi comme d'hab , TU NE REPONDS PAS AU SUJET et tu noies le poisson .... Tu n'es pas intelligent sergio, c'est bien dommage... vas y parle moi de Tetor un peu s'il te plait!! VAS Y ? NOUS T'ecoutons tous

EdF : Zidane peut humilier Deschamps en 24 mois

le footeux csc mec parle pas d'etre en boucle alors que tu es en boucle sur lyon oui ca fait 7 ans pas de ldc faite ce que je dis et pas ce que je fait mdr

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