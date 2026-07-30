Todibo en approche, l’OM entrevoit sa première recrue

Confronté au probable départ de Facundo Medina, l’Olympique de Marseille avance dans les discussions pour Jean-Clair Todibo. Le club phocéen se rapproche d’un accord avec West Ham pour le prêt du défenseur central français.

Alors que son entraîneur Bruno Genesio attend en priorité le successeur de Mason Greenwood sur le côté droit, c’est en défense que l’Olympique de Marseille pourrait accueillir sa première recrue estivale. La charnière centrale a déjà enregistré le départ de Benjamin Pavard, renvoyé à l’Inter Milan suite à son prêt décevant, et se prépare à perdre Facundo Medina.

L’international argentin fait l’objet de discussions avec le Bayer Leverkusen, pendant que ses coéquipiers Leonardo Balerdi et Nayef Aguerd sont eux aussi annoncés sur le départ. On parle d’un véritable chantier pour le directeur sportif Grégory Lorenzi qui pourrait bientôt poser la première pierre avec Jean-Clair Todibo (26 ans). Cité dans l’actualité marseillaise depuis plusieurs semaines, le défenseur central de West Ham se rapproche du club phocéen. Le média transalpin Tuttomercatoweb évoque des négociations avancées entre les Hammers et l’Olympique de Marseille. La direction olympienne touche au but et semble bien partie pour devancer la rude concurrence venue d'Italie.

Réticent à l’idée de descendre en deuxième division anglaise avec West Ham, Jean-Clair Todibo plaît aussi à Naples, qui a besoin de vendre avant de passer à l’action, et surtout à l’AC Milan qui aurait déjà transmis une offre. Cette proposition milanaise est apparemment insuffisante pour s’entendre avec les Anglais, dans l’attente d’un prêt payant à 5 millions d’euros, assorti d’une option d’achat à 24 millions d’euros qui deviendrait obligatoire à partir de 10 matchs joués. Avec un total à 29 millions d'euros, il s’agirait d’un investissement énorme pour l’Olympique de Marseille, prêt à tenter le pari sur l’ancien joueur du FC Barcelone que l’on sait talentueux, mais aussi réputé pour son inconstance.