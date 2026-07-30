Nantes : Der Zakarian secoue les Kita

Relégué en Ligue 2, le FC Nantes se veut ambitieux cette saison avec un objectif assumé de remonter en Ligue 1 dès 2027-2028. Pour cela, les Canaris veulent aller le plus vite possible sur le mercato.

Cinq joueurs ont déjà garni les rangs nantais, à savoir Killian Corredor, Lucas Perrin, Mathieu Cafaro, Wilitty Younoussa et Maxime Dupré. De quoi satisfaire Michel der Zakarian même si l’entraîneur du FC Nantes, de retour cet été, attend encore davantage de renforts. Au micro du journal Ouest France, à deux jours du prochain match amical contre Al Wakrah, l’ancien coach de Montpellier a notamment fait savoir que l’arrivée d’un latéral gauche était urgente après les départs de Dever Machado et de Nicolas Cozza. Un message fort envoyé à l’égard de la direction alors que la Ligue 2 reprend dans moins de dix jours.

Der Zakarian exige un latéral gauche en urgence

« Je pense que l’on a bien travaillé pour l’instant avec les joueurs qui sont arrivés. Il nous manque un latéral gauche encore. On verra s’il y a d’autres arrivées, ça va dépendre aussi de s’il y a des départs. Le mercato est une période compliquée mais tout le monde est à la même enseigne. Il y a toujours des joueurs qui arrivent plus tard que d’autres. Il faut s’adapter, c’est notre rôle de s’adapter. Une Ligue 2 plus relevée que les autres années ? La réalité, ce sera la compétition. A nous déjà d’être performants et après on regardera les adversaires » a fait savoir Michel der Zakarian, lequel espère pouvoir compter sur un renfort au poste de latéral gauche pour la première journée de Ligue 2 face au Red Star. Un match pour lequel Michel der Zakarian espère logiquement une issue plus positive que lors du dernier match amical face au Mans, conclu par une défaite 1-0.