OM : Balerdi refuse d'aller en Allemagne

OM : Balerdi refuse d'aller en Allemagne

OM30 juil. , 10:00
parClaude Dautel
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Depuis quelques jours, l'avenir marseillais de Leonardo Balerdi s'est assombri. L'OM a reçu un appel de la part des dirigeants du Bayer Leverkusen pour le défenseur argentin, mais ce dernier n'est pas chaud pour accepter cette piste.
Privé du Mondial 2026 en raison d'un problème musculaire qui l'a obligé à quitter l'équipe d'Argentine en pleine préparation, Leonardo Balerdi a retrouvé ses coéquipiers marseillais avec un moral en berne. D'autant plus que le défenseur n'a pas caché son désir de quitter l'Olympique de Marseille après cinq saisons passées en Ligue 1. Arrivé de Dortmund, Balerdi a connu quelques hauts, mais surtout beaucoup de bas avec le club phocéen, et à 27 ans il souhaite tourner la page. Cependant, à deux ans de la fin de son contrat, l'Argentin n'est pas disposé à accepter n'importe quelle offre, d'autant qu'il a un salaire copieux (350.000 euros par mois), qu'il lui sera difficile de trouver ailleurs.

L'Allemagne s'intéresse à Balerdi

Ce jeudi, La Provence révèle que le Bayer Leverkusen était venu aux renseignements concernant les conditions d'un transfert de Leonardo Balerdi. Pour Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, ce contact a forcément été reçu avec intérêt, car le club allemand était réputé pour son sérieux et avait les moyens financiers de recruter le défenseur argentin. Cependant, toujours selon le quotidien régional, informé de cet intérêt du Bayer Leverkusen, Leonardo Balerdi a été clair. « Balerdi n’a pas envie d’Allemagne, il se verrait plutôt dans un autre grand championnat », précise Fabrice Lamperti, qui suit l'actualité de l'OM au quotidien pour le compte de La Provence.
Du côté des dirigeants marseillais, on a pris note de cette exigence de Leonardo Balerdi, mais cela ne change en rien l'intention de vendre celui qui est toujours l'un des plus gros salaires de l'Olympique de Marseille. Un an après avoir dit non à toutes les offres pour l'international argentin, l'OM attend désormais une proposition qui comble tout le monde. Et à un moins d'un mois de la fin du mercato, ce n'est pas encore le cas.

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Ce que je vois moi, c'est que vous avez pas un effectif assez étoffé en qualité ET en quantité.... Mais t'as raison, vous verrez bien assez vite si c'est inquiétant ou non...

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