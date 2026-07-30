OL : Matthieu Louis-Jean envoie un message rassurant

OL : Matthieu Louis-Jean envoie un message rassurant

OL30 juil. , 9:40
parClaude Dautel
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L'OL a pris une correction en amical (4-0), et forcément il y a de l'inquiétude du côté des supporters lyonnais à quelques jours du match aller du 3e tour préliminaire de Ligue des champions. Matthieu Louis-Jean a tout de même tenu à calmer tout le monde.
La copie rendue par l'équipe de Paulo Fonseca mercredi soir contre le Betis Séville a choqué pas mal de monde, y compris l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais lequel a clairement fait savoir ce qu'il pensait de tout cela. Cependant, alors que se profile la double confrontation décisive contre le Sparta Prague, Matthieu Louis-Jean a tout de même tenu à calmer le jeu et à pondérer certaines critiques virulentes vues sur les réseaux sociaux de la part des fans de l'OL. Pour le directeur sportif lyonnais, même si forcément cette déroute n'est pas agréable, elle doit être relativisée et surtout elle arrive peut-être au meilleur des moments pour l'Olympique Lyonnais.

L'OL n'était pas avec son équipe type

Se confiant après la rencontre, Matthieu Louis-Jean a calmé tout le monde. « On a joué avec une équipe quand même assez jeune. Il manquait pas mal de joueurs importants. On a un match très important mardi, avec une double confrontation qui va être déterminante pour nous. Bien sûr que c'est une claque, une défaite difficile à accepter. Mais ça nous permet aussi de prendre conscience qu'on a beaucoup de choses à améliorer pour le match de mardi à Prague », a reconnu le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, qui sait notamment que Loïs Openda sera probablement intégré dans l'effectif de Paulo Fonseca pour ce déplacement déjà très important en République Tchèque.
De son côté, et toujours concernant l'attaquant arrivé cette semaine de la Juventus, l'entraîneur de l'OL a reconnu qu'il comptait sur lui à Prague, mais il est bien conscient qu'un seul joueur, aussi fort soit Loïs Openda, ne pourra pas éviter certaines errances vues contre le Betis.

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Derniers commentaires

L’OL giflé par le Betis, les supporters en panique

Si bien sur que si... Tu peux meme etre champion avec un jeu soporifique...

OL : Matthieu Louis-Jean envoie un message rassurant

Vas-y dégage de mon club toi et ton équipe de merde

L’OL giflé par le Betis, les supporters en panique

Ce que je vois moi, c'est que vous avez pas un effectif assez étoffé en qualité ET en quantité.... Mais t'as raison, vous verrez bien assez vite si c'est inquiétant ou non...

Akliouche au PSG, c'est bouclé !

rien a voir c'est meme pas le meme profil footix

L’OL giflé par le Betis, les supporters en panique

tu finis pas 4 eme avec un jeu soporifique

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