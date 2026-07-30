ASSE : Un joueur pose problème, ça devient inquiétant

ASSE : Un joueur pose problème, ça devient inquiétant

ASSE30 juil. , 9:20
parClaude Dautel
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A une semaine de la reprise du championnat de Ligue 2, l'ASSE a gagné contre Lausanne en montrant de belles choses. Cependant, dans les coulisses, le cas Pierre Ekwah suscite toujours la colère des supporters et les Verts doivent régler le problème.
Les jours se suivent et la colère du Peuple Vert ne se calme pas concernant la présence de Pierre Ekwah à Saint-Etienne. Mercredi soir, à Divonne-les-Bains, où l'équipe de Ian Cathro jouait en amical, mais à huis clos, contre Lausanne on a tout de même constaté la présence d'une banderole très agressive et limite menaçante. Celle-ci visait le milieu défensif de 24 ans que l'ASSE avait recruté en 2024 pour 6 millions d'euros à Sunderland avec un terrible message : « Ekwah, on te traquera tant que tu seras là ». La suite logique d'une série de banderoles apparues ces derniers jours et qui exigent que les dirigeants se débarrassent d'un joueur qui l'an dernier avait refusé que son option d'achat soit levée, provoquant la fureur des responsables de l'AS Saint-Étienne, mais encore plus des supporters.

L'ASSE doit trouver une solution avec Ekwah

Ian Cathro a hérité d'un dossier dans lequel il n'a rien à voir. Mais le nouvel entraîneur de l'ASSE est bien conscient que cette situation ne peut pas durer éternellement pour Pierre Ekwah, qui est présent avec ses coéquipiers, mais n'a pas joué une seule seconde face à Lausanne. « Moi, je suis arrivé en juillet, je ne suis pas intéressé par les événements qui se sont passés avant que j’arrive. Il y a des choses que je peux comprendre des deux côtés et c’est normal, mais ce n’est pas mon problème. Mon problème, c’est de regarder devant et d’avancer avec des gens qui veulent faire partie du prochain chapitre du club. Nous avons de nombreux joueurs dans l’effectif, certains vont partir, d’autres vont arriver. Quand le mercato sera terminé, la seule chose que je peux dire, c’est que les joueurs qui seront présents, seront pleinement dans le projet de la saison », a précisé Ian Cathro, qui ne veut évidemment se mettre personne à dos.

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Si bien sur que si... Tu peux meme etre champion avec un jeu soporifique...

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Vas-y dégage de mon club toi et ton équipe de merde

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Ce que je vois moi, c'est que vous avez pas un effectif assez étoffé en qualité ET en quantité.... Mais t'as raison, vous verrez bien assez vite si c'est inquiétant ou non...

Akliouche au PSG, c'est bouclé !

rien a voir c'est meme pas le meme profil footix

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tu finis pas 4 eme avec un jeu soporifique

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