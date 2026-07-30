OM : Milan freine brutalement dans le dossier Hojbjerg

OM : Milan freine brutalement dans le dossier Hojbjerg

OM30 juil. , 11:30
parClaude Dautel
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Le Milan AC est cité comme le probable point de chute de Pierre-Emile Hojbjerg. Mais, du côté des Rossoneri, on calme tout le monde concernant la possible signature du joueur de l'OM.
Bruno Genesio a beau apprécier l'international danois, Pierre-Emile Hojbjerg est en haut de la liste des joueurs dont l'Olympique de Marseille souhaite se séparer. Outre le fait que ce dernier sort d'une saison très mitigée, il y a également le fait qu'il perçoit le plus gros salaire du club phocéen. Hojbjerg gagne en effet 6 millions d'euros et pour l'OM, cette charge est colossale. Depuis quelques jours, l'AC Milan était de plus en plus bouillant dans ce dossier, Ruben Amorim voulant impérativement faire signer le milieu marseillais. Les planètes semblaient s'aligner pour le club de Serie A, qui aurait ainsi réuni Hojbjerg et Adrien Rabiot. Mais, selon TuttoMercato, les dirigeants milanais viennent de subitement mettre un coup de frein dans cette opération. Même s'ils sont toujours très intéressés par le joueur danois, il y a des conditions.

L'OM va devoir patienter

Pierpaolo Matrone, journaliste du média spécialisé italien, explique qu'effectivement l'AC Milan veut recruter Pierre-Emile Hojbjerg, mais l'opération ne se fera que si les Rossoneri font partir plusieurs joueurs d'ici la fin du mercato. « Hojbjerg est considéré comme une recrue de choix pour le milieu de terrain de Ruben Amorim. Cependant, avant cela, certains départs seront nécessaires, compte tenu du nombre élevé de milieux de terrain dans l’effectif actuel de Milan. Crystal Palace s'est renseigné sur Youssouf Fofana, mais Samuele Ricci pourrait également être sacrifié. Bondo, Loftus-Cheek et Musah sont également suivis de près par des clubs », précise notre confrère italien, qui confirme que l'OM devra être patient dans ce dossier.
Tout comme Mason Greenwood, la vente de Pierre-Emile Hojbjerg ne permettra pas réellement une importante plus-value par rapport au prix d'achat du joueur danois à Tottenham. Mais cela va soulager la masse salariale du club qui est en passe de vendre la totalité de ses plus gros salaires. Une opération qui est visiblement la priorité numéro 1 de Stéphane Richard et Grégory Lorenzi.
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Bein ecoute, la c'est une analyse psychologique du mode de fonctionnement d'un supporter lambda...Si tu la comprends pas, je ne peux malheureusement pas t'aider mon grand.. désolé et bisous.. Ps: je ne m'attaque pas du tout a la personne a laquelle j'ai repondu mon grand.. je lui donne mon analyse

OL : Matthieu Louis-Jean envoie un message rassurant

@foutrelucide, t'es vraiment médiocre comme bonhomme. Ton seul lobby c'est de t'en prendre à tout le monde, enfin presque vu que quand tu tombes sur un os, tu ne peux plus le ronger et tu disparais. Jamais une analyse digne de ce nom, que de la critique sans relief. Mister casseroles.

OM : Milan freine brutalement dans le dossier Hojbjerg

8h "Milan va prendre Hojbjerg" 11h30 "Milan freine pour Hojbjerg" 😂😂😂 Ne changez rien, c'est trop marrant.

OL : Canal+ dévoile sa dream team pour Prague-Lyon

Et toi comme d'hab , TU NE REPONDS PAS AU SUJET et tu noies le poisson .... Tu n'es pas intelligent sergio, c'est bien dommage... vas y parle moi de Tetor un peu s'il te plait!! VAS Y ? NOUS T'ecoutons tous

EdF : Zidane peut humilier Deschamps en 24 mois

le footeux csc mec parle pas d'etre en boucle alors que tu es en boucle sur lyon oui ca fait 7 ans pas de ldc faite ce que je dis et pas ce que je fait mdr

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