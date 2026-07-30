Nantes tient son transfert du siècle, Abline officialisé par Monaco

L'AS Monaco a officialisé la signature de Matthis Abline. Ce dernier devrait permettre au FC Nantes de réaliser la plus grosse vente de son histoire puisque l'on évoque un transfert autour de 30ME.

« L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Matthis Abline en provenance du FC Nantes. L’attaquant français de 23 ans s’engage pour 5 ans avec le club du Rocher, jusqu’en juin 2031 (…) Dans la continuité d’une nouvelle saison pleine dans l’élite en 2025-26 (8 buts et 7 passes en 35 matchs), l’avant-centre (1,82m) rejoint l’AS Monaco pour mettre ses qualités au service du collectif rouge et blanc », précise le club de la Principauté dans un communiqué.