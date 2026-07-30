Nantes tient son transfert du siècle, Abline officialisé par Monaco

@foutrelucide, t'es vraiment médiocre comme bonhomme. Ton seul lobby c'est de t'en prendre à tout le monde, enfin presque vu que quand tu tombes sur un os, tu ne peux plus le ronger et tu disparais. Jamais une analyse digne de ce nom, que de la critique sans relief. Mister casseroles.
8h "Milan va prendre Hojbjerg" 11h30 "Milan freine pour Hojbjerg" 😂😂😂 Ne changez rien, c'est trop marrant.
Et toi comme d'hab , TU NE REPONDS PAS AU SUJET et tu noies le poisson .... Tu n'es pas intelligent sergio, c'est bien dommage... vas y parle moi de Tetor un peu s'il te plait!! VAS Y ? NOUS T'ecoutons tous
le footeux csc mec parle pas d'etre en boucle alors que tu es en boucle sur lyon oui ca fait 7 ans pas de ldc faite ce que je dis et pas ce que je fait mdr
Ben ouais... le PSG n'a pas le choix. ^^
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🇲🇨 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐀𝐛𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐞𝐬𝐭 𝐑𝐨𝐮𝐠𝐞 & 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐜 ! L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Matthis Abline en provenance du FC Nantes. L’attaquant français de 23 ans s’engage pour 5 ans avec le club du Rocher, jusqu’en juin 2031. Bienvenue Matthis !