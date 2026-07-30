Signature Abline AS Monaco 3

Nantes tient son transfert du siècle, Abline officialisé par Monaco

Monaco30 juil. , 10:10
parClaude Dautel
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L'AS Monaco a officialisé la signature de Matthis Abline. Ce dernier devrait permettre au FC Nantes de réaliser la plus grosse vente de son histoire puisque l'on évoque un transfert autour de 30ME.
« L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Matthis Abline en provenance du FC Nantes. L’attaquant français de 23 ans s’engage pour 5 ans avec le club du Rocher, jusqu’en juin 2031 (…) Dans la continuité d’une nouvelle saison pleine dans l’élite en 2025-26 (8 buts et 7 passes en 35 matchs), l’avant-centre (1,82m) rejoint l’AS Monaco pour mettre ses qualités au service du collectif rouge et blanc », précise le club de la Principauté dans un communiqué.
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@foutrelucide, t'es vraiment médiocre comme bonhomme. Ton seul lobby c'est de t'en prendre à tout le monde, enfin presque vu que quand tu tombes sur un os, tu ne peux plus le ronger et tu disparais. Jamais une analyse digne de ce nom, que de la critique sans relief. Mister casseroles.

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8h "Milan va prendre Hojbjerg" 11h30 "Milan freine pour Hojbjerg" 😂😂😂 Ne changez rien, c'est trop marrant.

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Et toi comme d'hab , TU NE REPONDS PAS AU SUJET et tu noies le poisson .... Tu n'es pas intelligent sergio, c'est bien dommage... vas y parle moi de Tetor un peu s'il te plait!! VAS Y ? NOUS T'ecoutons tous

EdF : Zidane peut humilier Deschamps en 24 mois

le footeux csc mec parle pas d'etre en boucle alors que tu es en boucle sur lyon oui ca fait 7 ans pas de ldc faite ce que je dis et pas ce que je fait mdr

Le PSG fait un gros effort pour Barcola

Ben ouais... le PSG n'a pas le choix. ^^

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