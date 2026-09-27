Un nom de prestige à l'OM, accord trouvé pour janvier

Si jamais Grégory Lorenzi devait avoir l'accord de Frank McCourt pour recruter, alors le directeur sportif de l'OM aurait déjà jeté son dévolu sur Ianis Hagi.

Totalement bloqué au mercato , l’OM sait qu’il y a de grandes chances que cette situation perdure cet hiver. Mais plusieurs scénarios peuvent relancer d’éventuelles signatures au mois de janvier. Si la situation sportive devient catastrophique et que l’apport de nouveaux joueurs peut permettre d’éviter une lutte pour le maintien qui serait terrible pour l’image et l’avenir du club. Et si d’autres belles ventes permettaient à Frank McCourt, et à la DNCG, de dire oui à l’arrivée des futures recrues.

Une possibilité sur laquelle Grégory Lorenzi est bien obligé de travailler. Car l’ancien directeur sportif du Stade Brestois sait bien qu’il sera scruté sur le premier joueur qu’il parvient à faire signer, si il a un jour le feu vert de son propriétaire.

C’est en ce sens que l’OM est entré en contact avec Ianis Hagi. Le fils de la légende du football roumain a connu un début de carrière prometteur avant de se casser les dents à la Fiorentina, puis de passer par la Belgique et l’Ecosse. Désormais à Alanyaspor, le milieu offensif ne parvient pas à s’imposer, avec aucune titularisation depuis le début de la saison. A 27 ans, et avec un an de contrat restant, il est ouvert à un nouveau challenge.

Sa valeur est tombée bien basse, et son coût pour un départ en janvier serait donc minime, autour d'un million d'euros. Il a reçu une offre d’Israël l’été dernier, mais il a refusé cette proposition selon les informations de Fanatik. Le média turc précise qu’un accord oral a même été trouvé avec l’OM pour qu’il puisse rejoindre le club olympien, si jamais l’OM était autorisé à recruter. Une recrue à très faible coût qui pourrait convenir aux dirigeants marseillais, à condition d’avoir le droit de se renforcer. En tout cas, son nom a de quoi faire rêver, même si Ianis n’a pour le moment pas réussi la même carrière que son père.