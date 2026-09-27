OM : RMC l’annonce, Richard signe un contrat historique

Comme pressenti, Adidas va redevenir l’équipementier de l’Olympique de Marseille dès la saison prochaine. Le contrat que s’apprête à signer Stéphane Richard est historique.

« Adidas est très enthousiaste à l'idée de redevenir la marque du maillot et des équipements de l’OM », nous apprend notamment Florent Germain. Gros revirement de situation à l’Olympique de Marseille. Tandis que le contrat liant le club phocéen à Puma courait jusqu’à la fin de la saison 2027-2028, les plans ont changé. Un accord a finalement été trouvé avec Adidas pour que la marque allemande redevienne l’équipementier de l’OM dès la saison prochaine. RMC confirme les échos de ces derniers jours :, nous apprend notamment Florent Germain.

L'OM et Adidas, un contrat à 50 ME par an

Le correspond de la radio dans la cité phocéenne a par ailleurs révélé des informations supplémentaires sur le montant de ce juteux contrat que s’apprête à signer Stéphane Richard. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le nouveau président de l’Olympique de Marseille va marquer de très gros points auprès des supporters et de son actionnaire Frank McCourt. Selon RMC, le contrat qui va être signé avec Adidas sera « longue durée » et « beaucoup plus lucratif pour le club ».

Certaines sources évoquent même un montant doublé par rapport au contrat avec Puma avec une somme qui passerait de 25 à quasiment 50 millions d’euros par an grâce au nouveau deal prochainement signé avec Adidas. Un véritable coup de maître de la part de Stéphane Richard, qui soulève aussi un certain nombre d’interrogations chez les observateurs les plus assidus de l’Olympique de Marseille.

Certains se demandent en effet comment Adidas a pu être convaincu de lâcher une telle somme pour un club en perte de vitesse cet été, avec un mercato inexistant (zéro recrue) et un effectif plus réduit que jamais avec en prime une 17e place à la trêve de septembre. De là à imaginer que la vente de l’OM par Frank McCourt se dessine en coulisse, il n’y a qu’un pas selon certains observateurs.

RMC n’évoque en tout cas pas ce scénario et se contente de saluer cette négociation extrêmement bien menée par la direction de l’Olympique de Marseille avec Adidas, plaçant le club olympien dans le top 15 des clubs européens avec le plus gros contrat équipementier.