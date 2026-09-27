EdF : Michael Olise avec la France, ça ne marche pas

EdF : Michael Olise avec la France, ça ne marche pas

Equipe de France27 sept. , 11:30
parCorentin Facy
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Meneur de jeu à la Coupe du monde avec Didier Deschamps, Michael Olise a retrouvé son côté droit pour la première de Zinedine Zidane, vendredi en Turquie. Mais le Bavarois ne fait pas l’unanimité.
Meilleur passeur de la Coupe du monde aux Etats-Unis l’été dernier, Michael Olise avait démarré la compétition sur le côté droit avant d’être rapidement repositionné en tant que numéro dix par Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus appréciait son entente avec Kylian Mbappé. Pour son premier match à la tête de la sélection tricolore, Zinedine Zidane a changé les habitudes prises sur le sol américain en replaçant Mbappé à gauche et Olise à droite.
Passeur décisif sur le but de son capitaine, l’attaquant bavarois a livré une prestation correcte face aux Turcs. Mais cela ne suffit pas à pleinement convaincre Pierre Ménès. Sur sa chaîne YouTube, l’ancien journaliste de Canal+ a fait savoir qu’il attendait davantage d’un joueur du talent de Michael Olise sous le maillot des Bleus.

Pierre Ménès attend plus de Michael Olise

« Olise, on est quand même loin avec la France du joueur que l’on voit rayonnant avec le Bayern Munich. Il fait une frappe magnifique en première mi-temps et il donne la passe décisive sur le but de Mbappé. Mais bon… Le reste de son match contre la Turquie, c’est quand même assez pauvre et ça manque de prise de responsabilité avec le ballon, ça manque d’autorité dans son jeu » regrette Pierre Ménès, lequel est persuadé que l’ancien joueur de Crystal Palace est capable d’apporter beaucoup plus à l’équipe de France que ce qu’il fait pour le moment.

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Les performances du Bavarois sont pourtant correctes, mais Olise est si doué que l’exigence à son égard est colossale comme le prouvent les propos du journaliste passé par le Canal Football Club. Reste maintenant à voir si Michael Olise parviendra à monter en puissance dès ce lundi face à la Belgique, et à quel poste il serait cette fois utilisé par Zinedine Zidane.
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Zinedine Zidane peut très bien mettre... Bradley Barcola sur le côté gauche, Estéban Lepaul en pointe et Michael Olise à droite. Mais bon... si on se fie à Foot01, il n'y aurait que des joueurs du PSG en attaque. Mdr

OL : Loïs Openda provoque son départ de Lyon

Mais lachez nous bordel, le mercato c'est fini ! Lachez nous avec votre mercato a la con. Y a que ca qui vous tiens !

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Bla.. .bla... bla...

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