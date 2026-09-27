PSG : Ferran Torres est nul, le Barça persiste

Et il est pas trop compatible avec LE .
Au foot s'entrainer et jouer sur Deschamps de patates est souvent cause de blessures .comme ce qui vient d'arriver au petit ange de Bondy .. ¯\_(ツ)_/¯
ce n'est pas les personnes qui font l'indulgence, c'est la nouveauté. rdv dans 14 ans. si ZZ est toujours là je suppose que la presse, peut-être lassée, sera beaucoup moins indulgente et il faut se rappeler qu'elle l'était quand DD a débuté avec les bleus...
Attends je refais pour que tu puisses déblatérer comme un guignol : "EdF : Dembele avec la France, ça ne marche pas"
Je trouve les marseillais ingrats.. il a mis 700 bar c est pas rien...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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