PSG : Ferran Torres est nul, le Barça persiste

En grande réussite avec le Paris Saint-Germain, Ferran Torres ne suscite aucun regret au FC Barcelone. Le club catalan et ses supporters continuent d’assumer le départ de l’attaquant espagnol cet été.

Ferran Torres a totalement changé de statut. Souvent remplaçant au FC Barcelone et avec l’Espagne, l’attaquant polyvalent est devenu le héros de la finale de la Coupe du monde 2026 contre l’Argentine (1-0). De quoi s’offrir une place confortable dans l’histoire de la Roja. « Il y a seulement deux joueurs qui ont marqué un but comme ça avec l'Espagne : Iniesta en 2010 et lui », rappelle le journaliste catalan Roger Saperas, contacté par RMC.

Son changement de dimension aurait pu inciter le Barça à faire les efforts nécessaires pour le conserver. Ferran Torres était entré dans la dernière année de son contrat et n’était pas contre une prolongation, à condition que ses dirigeants lui présentent une offre en adéquation avec ce qu’il représente désormais. Vexé par ses déclarations, et pas forcément convaincu par ses performances, le Barça a préféré le transférer au Paris Saint-Germain pour 50 millions d’euros. Compte tenu de sa réussite dans la capitale française, avec un total de sept buts en six matchs toutes compétitions confondues, les Blaugrana pourraient nourrir des regrets. Mais ce n’est pas du tout le sentiment relayé par Roger Saperas.

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« Je pense qu'il a toujours eu la sensation qu'il devait être dans le onze de départ, qu'il avait assez de qualité pour être là mais ce n'était pas toujours comme ça, a confié le journaliste de la RAC1. (…) Il avait une relation difficile avec une partie des supporters parce que certains étaient critiques sur les occasions qu'il manquait. Mais je ne vais pas dire qu’il leur manque. » Porté par un excellent Raphinha, le Barça a déjà oublié Ferran Torres qu’il retrouvera en Ligue des Champions le 20 octobre au Parc des Princes.