L'Arabie Saoudite a refusé d'acheter l'OM à McCourt
Frank McCourt

L'Arabie Saoudite a refusé d'acheter l'OM à McCourt

OM27 sept. , 12:00
parCorentin Facy
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Ancien consultant de la chaîne OM TV, Jean-Charles De Bono a lâché des informations sur une possible vente du club olympien par Frank McCourt à un pays du Golfe.
Propriétaire de l’Olympique de Marseille depuis dix ans, Frank McCourt n’est toujours pas vendeur. En revanche, le natif de Boston a publiquement confirmé qu’il cherchait des partenaires pour une entrée minoritaire au capital de l’OM. Un premier pas de la part de l’Américain, en difficulté ces derniers mois au point de couper le robinet cet été avec un mercato historique plus économe que jamais, avec zéro recrue au compteur. Du côté des supporters, on est évidemment très inquiet de la situation et on espère voir Frank McCourt vendre l’Olympique de Marseille dans les mois à venir.
Ce n’est pas la tendance selon Jean-Charles De Bono. Ancien consultant de la chaîne officielle du club OM TV, celui qui intervient à présent pour le média Football Club de Marseille a livré ses informations toutes fraîches sur une potentielle vente du club. Selon lui, les « pays exotiques », dont l’Arabie Saoudite par exemple, ne sont pas intéressés par un rachat du club en raison de sa situation financière.

Les « pays exotiques » pas intéressés par l’OM

« McCourt, je ne le sens pas investi personnellement… Tu dois devenir passionné. Si à l’OM au Vélodrome, tu n’es pas passionné, il ne faut pas rester à la tête du club. Va t’amuser au baseball, où tu veux… Il a tout fait à l’envers. On dit qu’il cherche des partenaires financiers. Mais les pays exotiques ne sont pas près d’investir à l’OM, ce sont les infos que j’ai. Ils ne sont pas prêts à investir car il y a un trou énorme, il n’y a rien qui va, ça ne les intéresse pas » a-t-il lâché lors d’une récente émission diffusée par Football Club de Marseille sur YouTube.

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Frank McCourt va donc devoir se retrousser les manches et sérieusement s’activer pour trouver un partenaire financier susceptible d’entrer au capital, car cela ne se bouscule pas au portillon pour le moment. Reste à voir si la situation évoluera positivement dans les mois à venir mais du côté de Marseille, l’inquiétude risque de perdurer un long moment. A Frank McCourt et à son nouveau président Stéphane Richard de trouver les solutions pour relancer, sportivement et économiquement, un club en net déclin cette saison.
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