Les pays du Golfe zappent le rachat du FC Nantes

Ces derniers jours, un rachat du FC Nantes par des investisseurs français et portugais est évoqué pour un montant proche de 100 millions d’euros. La piste d’un rachat par les pays du Golfe est en revanche écartée.

Waldemar Kita est bien décidé, cette fois il veut vendre le FC Nantes. Le 24 septembre dernier, L’Equipe lâchait une information cruciale sur le sujet en annonçant un accord proche d’être trouvé pour le rachat du club par des investisseurs français et portugais, contre une somme de 100 millions d’euros. L’ex-agent Paulo Tavares serait dans le coup . Le quotidien national confiait que les négociations seraient à un stade avancé.

Si ce dossier venait à aboutir, cela signifierait alors que les investisseurs du Golfe et les Américains, dont le dossier avait aussi été évoqué par le passé, seraient sérieusement décrochés voire hors-course. Cela va même plus loin en réalité. Selon les informations de l’insider Emmanuel Merceron, toujours bien informé sur les coulisses du FC Nantes, ce projet n’a tout simplement « jamais existé ».

Une vente des Canaris à des investisseurs des pays du Golfe ou à des Américains n’a jamais été une hypothèse crédible et envisagée par Waldemar Kita, faute de contacts et d’acheteurs dans ces pays. Reste maintenant à voir si le dossier mené par Paulo Tavares va aboutir, ce dont Romain Molina doute sérieusement, comme indiqué ces dernières heures.

Lire aussi 95 ME pour Nantes, Kita va se faire rouler

« Il n'y a que Kita pour croire au dossier mené par Paulo Tavares et qu'un pigeon va payer 95 millions pour racheter Nantes en L2 » a notamment publié le journaliste sur son compte X ce samedi. Le dossier de la vente du club est en tout cas suivie avec beaucoup de passion par les supporters nantais, qui espèrent que Waldemar Kita trouvera un acheteur ambitieux pour relancer un club très en difficulté sur le plan sportif.