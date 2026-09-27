Manchester City relégué, le PSG se place sur Haaland

Reconnu coupable de nombreuses infractions financières, Manchester City risque de lourdes sanction pouvant aller jusqu’à une relégation. Un scénario qui pousserait Erling Haaland vers la sortie. Le PSG est à l’affût.

Le procès du siècle pourrait faire très mal à Manchester City. Le club anglais a été reconnu coupable de 114 chefs d’accusation pour des irrégularités aux règles financières. Le club anglais risque de lourdes sanctions qui peuvent aller de simples amendes à des retraits de points voire à une rétrogradation. Dans le cas où Manchester City viendrait à quitter la Premier League , une vague de départs serait alors inévitable et on pense en premier lieu à Erling Haaland. L’attaquant norvégien fait l’objet de multiples rumeurs et le site Fichajes n’y échappe pas.

Cinq cadors européens ciblent Haaland

Nos confrères espagnols affirment que le Real Madrid et Barcelone sont déjà à l’affût dans le dossier, prêts à dégainer pour s’offrir Haaland en fonction des sanctions qui seront prises à l’égard de Manchester City. Les deux géants de la Liga ne sont pas les seuls à s’intéresser au Norvégien puisque le média cite également… le Paris Saint-Germain.

En effet, le club de la capitale garde un oeil avisé sur l’ancien attaquant du Borussia Dortmund, au même titre que le Bayern Munich et Arsenal. Sans aucun doute, celui qui est valorisé par Transfermarkt à 220 millions d’euros provoquera une frénésie totale sur le marché des transferts si Manchester City venait à être relégué en Championship, voire à un échelon encore plus bas.

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Reste que pour déloger Haaland de Manchester City, il va falloir payer une somme folle et cela peu importe les sanctions prises à l’égard du club puisque le Norvégien de 26 ans dispose d’un contrat très longue durée avec le vice-champion d’Angleterre en titre, lequel court jusqu’en juin 2034. Le Paris SG est donc prévenu, ce qui n’empêche pas Luis Campos de se tenir informé en temps réel de l’évolution du dossier afin de se tenir prêt à dégainé le cas échéant.