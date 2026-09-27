EdF : Deschamps trouve un super avocat face à Zidane

Depuis le début de l’ère Zinedine Zidane, les critiques tombent un peu trop facilement sur la tête de son prédécesseur Didier Deschamps et cela commence à sérieusement agacer Pascal Dupraz.

Tout est beau et tout est rose en équipe de France depuis le début de l’ère Zinedine Zidane lundi dernier à l’occasion de l’arrivée des joueurs à Clairefontaine. L’ancien entraîneur du Real Madrid a immédiatement imposé de nouvelles méthodes, qui semblent pour l’instant faire l’unanimité. Pour ne rien gâcher, Zidane a démarré son aventure sur le banc des Bleus par une victoire en Turquie vendredi soir.

Dans le dur en deuxième mi-temps, la France a tenu sa victoire 1-0, en partie grâce à des changements décisifs de la part de Zinedine Zidane, comme l’entrée au milieu de terrain d’un profil comme Camavinga à la place de Cherki. C’est ce sur quoi Pascal Dupraz a rebondi, confiant que si Didier Deschamps avait osé faire un choix aussi défensif, personne n’aurait raté l’ex-sélectionneur des Bleus tandis qu’aucune critiqué n’a été émise à l’égard de Zinedine Zidane.

« Ce qui m’importe c’est qu’on va s’apercevoir de la différence de traitement de l’information, et du traitement de faveur, n’ayons pas peur des mots. Zinedine Zidane, en milieu de seconde mi-temps, il change et il revient à trois au milieu, avec trois défensifs. Si ce changement avait été fait par Didier Deschamps, on aurait eu quelques critiques à ce sujet, comme quoi il était trop défensif. La comparaison, immanquablement, tout le monde la fera » regrette Pascal Dupraz.

Le consultant de RMC est certain à 100% que la presse et les observateurs seront beaucoup plus complaisants qu’ils ne l’étaient avec Didier Deschamps, lequel a subi de nombreuses critiques sur ses choix défensifs ou sur le jeu pratiqué par la France durant son long mandat de 14 ans à la tête des Bleus. Reste maintenant à voir si, sur le long terme, Zinedine Zidane connaîtra lui aussi les critiques dont son prédécesseur a été victime, ou si l’aura de l’ancien Madrilène le protègera de toute forme de contestation.