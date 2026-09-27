EdF : Deschamps trouve un super avocat face à Zidane

EdF : Deschamps trouve un super avocat face à Zidane

Equipe de France27 sept. , 13:30
parCorentin Facy
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Depuis le début de l’ère Zinedine Zidane, les critiques tombent un peu trop facilement sur la tête de son prédécesseur Didier Deschamps et cela commence à sérieusement agacer Pascal Dupraz.
Tout est beau et tout est rose en équipe de France depuis le début de l’ère Zinedine Zidane lundi dernier à l’occasion de l’arrivée des joueurs à Clairefontaine. L’ancien entraîneur du Real Madrid a immédiatement imposé de nouvelles méthodes, qui semblent pour l’instant faire l’unanimité. Pour ne rien gâcher, Zidane a démarré son aventure sur le banc des Bleus par une victoire en Turquie vendredi soir.
Dans le dur en deuxième mi-temps, la France a tenu sa victoire 1-0, en partie grâce à des changements décisifs de la part de Zinedine Zidane, comme l’entrée au milieu de terrain d’un profil comme Camavinga à la place de Cherki. C’est ce sur quoi Pascal Dupraz a rebondi, confiant que si Didier Deschamps avait osé faire un choix aussi défensif, personne n’aurait raté l’ex-sélectionneur des Bleus tandis qu’aucune critiqué n’a été émise à l’égard de Zinedine Zidane.
« Ce qui m’importe c’est qu’on va s’apercevoir de la différence de traitement de l’information, et du traitement de faveur, n’ayons pas peur des mots. Zinedine Zidane, en milieu de seconde mi-temps, il change et il revient à trois au milieu, avec trois défensifs. Si ce changement avait été fait par Didier Deschamps, on aurait eu quelques critiques à ce sujet, comme quoi il était trop défensif. La comparaison, immanquablement, tout le monde la fera » regrette Pascal Dupraz.

Lire aussi

EdF : Mbappé blessé, ces trois Bleus sont heureuxEdF : Mbappé blessé, ces trois Bleus sont heureux
Le consultant de RMC est certain à 100% que la presse et les observateurs seront beaucoup plus complaisants qu’ils ne l’étaient avec Didier Deschamps, lequel a subi de nombreuses critiques sur ses choix défensifs ou sur le jeu pratiqué par la France durant son long mandat de 14 ans à la tête des Bleus. Reste maintenant à voir si, sur le long terme, Zinedine Zidane connaîtra lui aussi les critiques dont son prédécesseur a été victime, ou si l’aura de l’ancien Madrilène le protègera de toute forme de contestation.
Articles Recommandés
Un Nom De Prestige A Lom Accord Trouve Pour Janvier
OM

Un nom de prestige à l'OM, accord trouvé pour janvier

Les Pays Du Golfe Zappent Le Rachat Du Fc Nantes
FC Nantes

Les pays du Golfe zappent le rachat du FC Nantes

Psg Ferran Torres Est Nul Le Barca Persiste
PSG

PSG : Ferran Torres est nul, le Barça persiste

Lol A Trouve Le Futur Athekame Cest Valide
OL

L’OL a trouvé le futur Athekame, c’est validé

Fil Info

27 sept. , 15:00
Un nom de prestige à l'OM, accord trouvé pour janvier
27 sept. , 14:30
Les pays du Golfe zappent le rachat du FC Nantes
27 sept. , 14:00
PSG : Ferran Torres est nul, le Barça persiste
27 sept. , 13:00
L’OL a trouvé le futur Athekame, c’est validé
27 sept. , 12:30
Manchester City relégué, le PSG se place sur Haaland
27 sept. , 12:00
L'Arabie Saoudite a refusé d'acheter l'OM à McCourt
27 sept. , 11:30
EdF : Michael Olise avec la France, ça ne marche pas
27 sept. , 11:00
Le Barça s'attaque à un champion du monde à zéro euro
27 sept. , 10:30
EdF : Mbappé blessé, ces trois Bleus sont heureux

Derniers commentaires

Manchester City relégué, le PSG se place sur Haaland

Et il est pas trop compatible avec LE .

Kylian Mbappé blessé, le Real Madrid est fou de rage

Au foot s'entrainer et jouer sur Deschamps de patates est souvent cause de blessures .comme ce qui vient d'arriver au petit ange de Bondy .. ¯\_(ツ)_/¯

EdF : Deschamps trouve un super avocat face à Zidane

ce n'est pas les personnes qui font l'indulgence, c'est la nouveauté. rdv dans 14 ans. si ZZ est toujours là je suppose que la presse, peut-être lassée, sera beaucoup moins indulgente et il faut se rappeler qu'elle l'était quand DD a débuté avec les bleus...

EdF : Michael Olise avec la France, ça ne marche pas

Attends je refais pour que tu puisses déblatérer comme un guignol : "EdF : Dembele avec la France, ça ne marche pas"

L'Arabie Saoudite a refusé d'acheter l'OM à McCourt

Je trouve les marseillais ingrats.. il a mis 700 bar c est pas rien...

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading