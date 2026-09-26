Vente OM : Adidas prévenu d’un changement massif

Adidas va devenir dès la saison prochaine le nouvel équipementier de l’OM à la place de Puma. La preuve qu’un changement majeur se prépare en interne au sein du club détenu par Frank McCourt ?

L’Olympique de Marseille a changé d’ère cet été avec la nomination de Stéphane Richard comme président et les arrivées de Grégory Lorenzi et de Bruno Genesio comme directeur sportif et entraîneur. L’été a surtout été marqué par une crise d’austérité sans précédent avec zéro recrue lors du mercato estival. Autre changement à venir : le retour d’Adidas comme équipementier principal de l’OM et cela alors que Puma devait initialement fournir les tenues du club phocéen jusqu’à la saison 2027-2028 inclus. Cela a été confirmé ce samedi, Adidas va bien prendre la place de Puma dès la saison prochaine.

Une information qui provoque de multiples réactions et qui laisse augurer, selon certains observateurs, des changements massifs au sein de l’organisation du club… et potentiellement au sujet d’une potentielle vente du club par Frank McCourt. « Au fait, chez adidas, on sait que du changement se prépare à l’OM… » a par exemple publié Calum Campbell, qui suit de près l’actualité de l’Olympique de Marseille. Suiveur assidu des informations quant à une possible vente du club marseillais, Jerome Choquet estime lui aussi que ce retour d’Adidas avec un très gros contrat laisse deviner que de gros changements sont imminents à l’OM.

« L’OM qui va basculer sur un contrat équipementier d'environ 50 millions par saison tandis que l'Olympique Lyonnais est à 14 millions... Il se passe évidemment quelque chose dans la coulisse » estime-t-il. Reste maintenant à voir si Adidas a été prévenu d’un changement massif et imminent du côté de l’Olympique de Marseille. En payant 50 millions d’euros par saison, Adidas va en tout cas faire de l’OM un club du top 12 européen en termes de contrat équipementier et cela n’est évidemment pas anodin.