Vente OM : Adidas prévenu d’un changement massif

Vente OM : Adidas prévenu d’un changement massif

OM26 sept. , 16:30
parCorentin Facy
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Adidas va devenir dès la saison prochaine le nouvel équipementier de l’OM à la place de Puma. La preuve qu’un changement majeur se prépare en interne au sein du club détenu par Frank McCourt ?
L’Olympique de Marseille a changé d’ère cet été avec la nomination de Stéphane Richard comme président et les arrivées de Grégory Lorenzi et de Bruno Genesio comme directeur sportif et entraîneur. L’été a surtout été marqué par une crise d’austérité sans précédent avec zéro recrue lors du mercato estival. Autre changement à venir : le retour d’Adidas comme équipementier principal de l’OM et cela alors que Puma devait initialement fournir les tenues du club phocéen jusqu’à la saison 2027-2028 inclus. Cela a été confirmé ce samedi, Adidas va bien prendre la place de Puma dès la saison prochaine.
Une information qui provoque de multiples réactions et qui laisse augurer, selon certains observateurs, des changements massifs au sein de l’organisation du club… et potentiellement au sujet d’une potentielle vente du club par Frank McCourt. « Au fait, chez adidas, on sait que du changement se prépare à l’OM… » a par exemple publié Calum Campbell, qui suit de près l’actualité de l’Olympique de Marseille. Suiveur assidu des informations quant à une possible vente du club marseillais, Jerome Choquet estime lui aussi que ce retour d’Adidas avec un très gros contrat laisse deviner que de gros changements sont imminents à l’OM.

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« L’OM qui va basculer sur un contrat équipementier d'environ 50 millions par saison tandis que l'Olympique Lyonnais est à 14 millions... Il se passe évidemment quelque chose dans la coulisse » estime-t-il. Reste maintenant à voir si Adidas a été prévenu d’un changement massif et imminent du côté de l’Olympique de Marseille. En payant 50 millions d’euros par saison, Adidas va en tout cas faire de l’OM un club du top 12 européen en termes de contrat équipementier et cela n’est évidemment pas anodin.
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OL : Tyler Morton, l'inquiétante rumeur est confirmée

C est marrant les médias, il y a deux jours, Morton n était pas la priorité de Liverpool et maintenant c est le cas !! Si Lyon a besoin de vendre, si Morton est d accord, si les planètes sont alignées, et si et si et si... Mdrr

Mbappé sauve les débuts de Zidane en Bleu

ce mec passe son temps à rabaisser notre club, à manquer de respect à notre club, à nos joueurs..il fait cela quotidiennement, il laisse plus de commentaires que l'ensembles des Parisiens sur ce site ! Et toi tu viens m'exliquer qu'il faudrait que je respectes ce déchet qui insulte notre club? Si il veut du respect, qu'il commence par se comporter de manièr respectable... Tu viens pas réclamer le respect quand ta vie consiste à faire chier les gens... De part son comportement, ca taré a perdu tout droit au respect...qu'il assume le fait que sa pauvre vie consiste à provoquer !!

Kylian Mbappé blessé, le Real Madrid est fou de rage

On a bien vu la geule du PSG quand Monsieur est parti... Et t'es pas au courant que je suis avant que Moulard arrive, le réal enchainait les ldc.... Comme quoi on peut facilement gagner des trophées sans ce joueur :)

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Dur à comprendre autant d écart

Il fait paniquer l'OL, Fonseca lui offre une nouvelle chance

C'est pour lui que certains veulent voir Tagliafico partir...

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