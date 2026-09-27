Les futures sanctions contre City dévoilées

Les clubs anglais ont déjà quelques informations sur les vraies sanctions qui peuvent tomber sur Manchester City, reconnu coupable de nombreuses infractions financières.

Coupable d’avoir enfreint les règlements financiers de la Premier League à 114 reprises, Manchester City est en grande difficulté face aux instances. Les sanctions n’ont pas encore été dévoilées, sachant que le club anglais peut faire appel du verdict. Mais la Premier League, après des années d’enquête, avance de son côté et prépare déjà le terrain pour la future sanction. Selon les informations de Teamk Talk, les autres clubs anglais ont été contactés en amont pour les prévenir que le barème déjà mis en place allait être appliqué, même si cela peut aller de la simple amende à l’exclusion des compétitions.

Mais pour Kieran Maguire, expert financier et spécialiste de ce dossier du fair-play financier, la future punition contre Manchester City ne fait guère de doute. Pour ces infractions commises entre 2009 et 2018, il ne devrait pas y avoir de décisions aussi spectaculaires qu’annoncées.

« Il n’y a aucun doute que la déduction de points sur la saison en cours ou sur la prochaine sera la sanction la plus prévisible et la plus logique. Auparavant, Nottingham Forest et Everton ont eu ce genre de sanctions pour un non-respect du règlement financier », a livré Kieran Maguire, avant de se pencher sur le délicat sujet des titres remportés pendant ces irrégularités, et des demandes de compensations que peuvent faire les clubs qui s’estiment lésés.

« C’est une question totalement séparée, et si on se réfère au barème de la Premier League, il n’est pas certain que la perte soit ouverte à des compensations économiques ou des retraits de titres, ce qui ne serait pas forcément bien vu dans les instances également », a livré l’expert financier.

De son côté, journaliste réputé en Angleterre, Graeme Bailey a fait savoir que, selon ses informations récoltées, les clubs de Premier League s’attendaient également à une déduction de points et une amende record pour Manchester City. Et pas forcément d’exclusion ni de titres supprimés pour les Sky Blues.