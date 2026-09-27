L’OL a trouvé le futur Athekame, c’est validé

L’OL a trouvé le futur Athekame, c’est validé

OL27 sept. , 13:00
parCorentin Facy
3
Ajouter comme source préférée sur Google
Zachary Athekame crève l’écran à l’OL depuis le début de la saison, mais l’international suisse n’est que prêté sans option d’achat par l’AC Milan. Le club rhodanien a ciblé Ali Maamar pour lui succéder et son profil fait l’unanimité chez les observateurs du club rhodanien.
Déçu des performances d’Ainsley Maitland-Niles la saison dernière, l’Olympique Lyonnais a acté un changement à ce poste lors du mercato estival. Le latéral anglais a été vendu à Everton et dans le même temps, Matthieu Louis-Jean a bouclé la signature de Zachary Athekame en provenance de l’AC Milan. Le prometteur latéral suisse de 21 ans n’est toutefois que prêté sans option d’achat par le club lombard, qui compte bien le récupérer pour la saison 2027-2028. L’OL doit donc se projeter sur l’avenir en ciblant plusieurs joueurs sur ce poste de latéral droit.

Maamar, un profil idéal pour l'OL ?

Parmi les pistes de la direction lyonnaise, le nom d’Ali Maamar est sorti ces derniers jours. Le défenseur marocain de 21 ans évoluant à Anderlecht a joué contre l’OL récemment en Europa League et avait d’ailleurs réalisé un bon match, notamment sur le plan offensif. Valorisé à seulement 2,5 millions d’euros par Transfermarkt, Ali Maamar est le joueur idéal pour l’après-Athekame selon le créateur de contenu Le Onze Lyonnais, observateur assidu des Gones et suivi par 15.000 followers sur YouTube.
« C’est un joueur très actif, dans l’ère du temps. C’est quasiment un créateur à part entière, il est fin techniquement, fort avec ballon dans les petits espaces. Il a un très bon pied droit, il a délivré plusieurs galettes contre l’OL que les attaquants belges ont massacré. C’est vraiment un joueur intéressant même si son défaut, c’est le côté défensif. Mais si le gars était aussi fort devant que derrière, Lyon ne pourrait pas le cibler et il serait déjà au Barça. Pour le coup, il a un profil vraiment intéressant. Si on me dit que l’OL a les moyens de prendre Maamar la saison prochaine, je signe directement » a-t-il analysé.

Lire aussi

OL : Loïs Openda provoque son départ de LyonOL : Loïs Openda provoque son départ de Lyon
Ali Maamar semble donc avoir le profil idéal pour remplacer Zachary Athekame la saison prochaine à l’Olympique Lyonnais. Il n’y a plus qu’à finaliser l’affaire pour Matthieu Louis-Jean alors que le latéral de 21 ans est encore sous contrat avec Anderlecht jusqu’en juin 2028.
Articles Recommandés
Un Nom De Prestige A Lom Accord Trouve Pour Janvier
OM

Un nom de prestige à l'OM, accord trouvé pour janvier

Les Pays Du Golfe Zappent Le Rachat Du Fc Nantes
FC Nantes

Les pays du Golfe zappent le rachat du FC Nantes

Psg Ferran Torres Est Nul Le Barca Persiste
PSG

PSG : Ferran Torres est nul, le Barça persiste

Edf Deschamps Trouve Un Super Avocat Face A Zidane
Equipe de France

EdF : Deschamps trouve un super avocat face à Zidane

Fil Info

27 sept. , 15:00
Un nom de prestige à l'OM, accord trouvé pour janvier
27 sept. , 14:30
Les pays du Golfe zappent le rachat du FC Nantes
27 sept. , 14:00
PSG : Ferran Torres est nul, le Barça persiste
27 sept. , 13:30
EdF : Deschamps trouve un super avocat face à Zidane
27 sept. , 12:30
Manchester City relégué, le PSG se place sur Haaland
27 sept. , 12:00
L'Arabie Saoudite a refusé d'acheter l'OM à McCourt
27 sept. , 11:30
EdF : Michael Olise avec la France, ça ne marche pas
27 sept. , 11:00
Le Barça s'attaque à un champion du monde à zéro euro
27 sept. , 10:30
EdF : Mbappé blessé, ces trois Bleus sont heureux

Derniers commentaires

Manchester City relégué, le PSG se place sur Haaland

Et il est pas trop compatible avec LE .

Kylian Mbappé blessé, le Real Madrid est fou de rage

Au foot s'entrainer et jouer sur Deschamps de patates est souvent cause de blessures .comme ce qui vient d'arriver au petit ange de Bondy .. ¯\_(ツ)_/¯

EdF : Deschamps trouve un super avocat face à Zidane

ce n'est pas les personnes qui font l'indulgence, c'est la nouveauté. rdv dans 14 ans. si ZZ est toujours là je suppose que la presse, peut-être lassée, sera beaucoup moins indulgente et il faut se rappeler qu'elle l'était quand DD a débuté avec les bleus...

EdF : Michael Olise avec la France, ça ne marche pas

Attends je refais pour que tu puisses déblatérer comme un guignol : "EdF : Dembele avec la France, ça ne marche pas"

L'Arabie Saoudite a refusé d'acheter l'OM à McCourt

Je trouve les marseillais ingrats.. il a mis 700 bar c est pas rien...

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading