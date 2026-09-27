L’OL a trouvé le futur Athekame, c’est validé

Zachary Athekame crève l’écran à l’OL depuis le début de la saison, mais l’international suisse n’est que prêté sans option d’achat par l’AC Milan. Le club rhodanien a ciblé Ali Maamar pour lui succéder et son profil fait l’unanimité chez les observateurs du club rhodanien.

Déçu des performances d’Ainsley Maitland-Niles la saison dernière, l’Olympique Lyonnais a acté un changement à ce poste lors du mercato estival. Le latéral anglais a été vendu à Everton et dans le même temps, Matthieu Louis-Jean a bouclé la signature de Zachary Athekame en provenance de l’AC Milan . Le prometteur latéral suisse de 21 ans n’est toutefois que prêté sans option d’achat par le club lombard, qui compte bien le récupérer pour la saison 2027-2028. L’OL doit donc se projeter sur l’avenir en ciblant plusieurs joueurs sur ce poste de latéral droit.

Maamar, un profil idéal pour l'OL ?

Parmi les pistes de la direction lyonnaise, le nom d’Ali Maamar est sorti ces derniers jours. Le défenseur marocain de 21 ans évoluant à Anderlecht a joué contre l’OL récemment en Europa League et avait d’ailleurs réalisé un bon match, notamment sur le plan offensif. Valorisé à seulement 2,5 millions d’euros par Transfermarkt, Ali Maamar est le joueur idéal pour l’après-Athekame selon le créateur de contenu Le Onze Lyonnais, observateur assidu des Gones et suivi par 15.000 followers sur YouTube.

« C’est un joueur très actif, dans l’ère du temps. C’est quasiment un créateur à part entière, il est fin techniquement, fort avec ballon dans les petits espaces. Il a un très bon pied droit, il a délivré plusieurs galettes contre l’OL que les attaquants belges ont massacré. C’est vraiment un joueur intéressant même si son défaut, c’est le côté défensif. Mais si le gars était aussi fort devant que derrière, Lyon ne pourrait pas le cibler et il serait déjà au Barça. Pour le coup, il a un profil vraiment intéressant. Si on me dit que l’OL a les moyens de prendre Maamar la saison prochaine, je signe directement » a-t-il analysé.

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Ali Maamar semble donc avoir le profil idéal pour remplacer Zachary Athekame la saison prochaine à l’Olympique Lyonnais. Il n’y a plus qu’à finaliser l’affaire pour Matthieu Louis-Jean alors que le latéral de 21 ans est encore sous contrat avec Anderlecht jusqu’en juin 2028.