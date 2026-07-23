Un international sénégalais à l'OM, Genesio supplie Lorenzi
Krépin Diatta

Un international sénégalais à l'OM, Genesio supplie Lorenzi

OM23 juil. , 9:40
parHadrien Rivayrand
1
Ajouter comme source préférée sur Google
L’OM est à la recherche de bonnes opportunités à moindre coût cet été sur le marché des transferts. Le profil de Krépin Diatta plaît particulièrement à Bruno Genesio.
L’Olympique de Marseille ne manque pas de travail sur le marché des transferts. Les Phocéens disposent de moyens largement revus à la baisse et devront avant tout vendre certains joueurs. Bruno Genesio, qui vient tout juste de prendre les commandes de l’équipe, suit la situation de près.
L’ancien entraîneur du LOSC et de l’OL souhaite voir certains profils rejoindre la Canebière. La cellule de recrutement marseillaise est donc mobilisée afin de dénicher les bonnes opportunités. Ces dernières heures, il a notamment été annoncé que l’OM s’intéressait à Djibril Sidibé, actuellement libre de tout contrat. Mais Genesio privilégierait un profil différent.

Genesio pas totalement convaincu par Sidibé 

Selon les informations de Christophe Gillón, intervenant sur BFM Marseille, le technicien français souhaiterait en effet que l’OM se penche plutôt sur Krépin Diatta. L’international sénégalais est lui aussi libre depuis son départ de l’AS Monaco.
À 27 ans, Diatta est à la recherche du projet idéal et pourrait être séduit par la possibilité de rejoindre un club huppé et ambitieux comme Marseille. Problème : ses exigences salariales sont élevées pour les finances de l'OM, qui pourrait finalement renoncer à suivre la piste privilégiée par Genesio. La concurrence est également importante dans ce dossier, ce qui ne facilite pas la tâche d’un Olympique de Marseille qui doit rapidement renforcer son effectif.

Lire aussi

10 ME pour Hassan, l'OM tient le remplaçant de Greenwood10 ME pour Hassan, l'OM tient le remplaçant de Greenwood
Djibril Sidibé (33 ans) pourrait donc finalement être l’heureux élu et venir renforcer le groupe marseillais. Les prochaines heures s’annoncent encore agitées sur la Canebière. En attendant, Bruno Genesio continue de prendre la mesure de son équipe. Mais il reste difficile de se projeter, alors que l’effectif olympien devrait encore connaître de nombreux changements d’ici la fin du mercato estival.
Articles Recommandés
Le Psg Lache 120 Me Pour Enzo Fernandez
PSG

Le PSG lâche 120 ME pour Enzo Fernandez

Aladji Bamba
Monaco

En crise, Monaco vend son crack pour 40 ME

Om Florian Thauvin De Retour Cest Valide
OM

OM : Florian Thauvin de retour, c'est validé

Ol Textor A Vole 50 Millions Laccusation Tombe
OL

OL : Textor a volé 50 millions, l’accusation tombe

Fil Info

23 juil. , 12:20
Le PSG lâche 120 ME pour Enzo Fernandez
23 juil. , 12:10
En crise, Monaco vend son crack pour 40 ME
23 juil. , 12:00
OM : Florian Thauvin de retour, c'est validé
23 juil. , 11:30
OL : Textor a volé 50 millions, l’accusation tombe
23 juil. , 11:00
Carton rouge retiré à Balogun, une plainte déposée contre la FIFA
23 juil. , 10:40
Le PSG ou rien, Akliouche raccroche au nez de Liverpool
23 juil. , 10:20
EdF : Zinedine Zidane présenté mardi à 11 heures
23 juil. , 10:00
EdF : Kanté ne voulait pas jouer avec la France
23 juil. , 9:20
L'ASSE vient de le recruter, il inquiète déjà

Derniers commentaires

OL : Textor a volé 50 millions, l’accusation tombe

Si mais uniquement en all inclusive 5 étoiles

OL : Textor a volé 50 millions, l’accusation tombe

Mdr 🤣🤣 "sauvé" tu veux dire volé !! Il a rien sauvé cet escroc !

OL : Textor a volé 50 millions, l’accusation tombe

Le voleur ???? On m aurait menti ???? 🤣🤣🤣🤣

OL : Openda à Lyon, le coup tordu de la Juventus

En combien de minutes bourricot ?653 minutes ! Je t’évite de chercher tu n’en serais pas capable 🤣

OM : Florian Thauvin de retour, c'est validé

Bah non, on le sait qu'il n'y a plus de thunes, on fera comme vous la saison dernière, vendre et recruter a bon prix en espérant de bonnes pioches. Pour ça je fais confiance aux nouveaux dirigeants et le principal pour l'instant c'est réduire la masse salariale

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading