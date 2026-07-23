Un international sénégalais à l'OM, Genesio supplie Lorenzi

L’OM est à la recherche de bonnes opportunités à moindre coût cet été sur le marché des transferts. Le profil de Krépin Diatta plaît particulièrement à Bruno Genesio.

L’ Olympique de Marseille ne manque pas de travail sur le marché des transferts. Les Phocéens disposent de moyens largement revus à la baisse et devront avant tout vendre certains joueurs. Bruno Genesio, qui vient tout juste de prendre les commandes de l’équipe, suit la situation de près.

L’ancien entraîneur du LOSC et de l’OL souhaite voir certains profils rejoindre la Canebière. La cellule de recrutement marseillaise est donc mobilisée afin de dénicher les bonnes opportunités. Ces dernières heures, il a notamment été annoncé que l’OM s’intéressait à Djibril Sidibé , actuellement libre de tout contrat. Mais Genesio privilégierait un profil différent.

Genesio pas totalement convaincu par Sidibé

Selon les informations de Christophe Gillón, intervenant sur BFM Marseille, le technicien français souhaiterait en effet que l’OM se penche plutôt sur Krépin Diatta. L’international sénégalais est lui aussi libre depuis son départ de l’AS Monaco.

À 27 ans, Diatta est à la recherche du projet idéal et pourrait être séduit par la possibilité de rejoindre un club huppé et ambitieux comme Marseille. Problème : ses exigences salariales sont élevées pour les finances de l'OM, qui pourrait finalement renoncer à suivre la piste privilégiée par Genesio. La concurrence est également importante dans ce dossier, ce qui ne facilite pas la tâche d’un Olympique de Marseille qui doit rapidement renforcer son effectif.