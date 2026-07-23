Olivier Ménard

TV : 13 chroniqueurs virés, l'Equipe du Soir prend un gros risque

TV23 juil. , 9:00
parCorentin Facy
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Johan Micoud et Eric Blanc ne seront pas les deux seuls chroniqueurs emblématiques à quitter l’Equipe du Soir la saison prochaine. Au total, 13 intervenants réguliers de l’émission plient bagages.
L’Equipe du Soir est à un tournant historique. Menacé de déprogrammation pour la saison 2026-2027, l’émission a finalement sauvé sa peau sur la Chaîne L’Equipe. Elle ne sera plus diffusée tous les jours. Adieux les week-end et le lundi, place désormais à une émission uniquement diffusée du mardi au vendredi, un peu avant 23 heures. Au-delà de cette réduction du nombre d’émissions, L’Equipe du Soir va se séparer de très nombreux chroniqueurs pourtant devenus emblématiques pour certains d’entre eux au fil des années.
TV Magazine nous apprend que Johan Micoud et Eric Blanc, dont les départs ont été annoncés ces derniers jours, ne sont pas les seuls à quitter l’émission. Et pour cause, au total, 13 chroniqueurs vont quitter la bande d’Olivier Ménard qui lui sera toujours aux manettes. Dans le détail, quitteront l’Equipe du Soir selon le média : Johan Micoud, Raymond Domenech, Éric Blanc, Régis Brouard, Jérôme Alonzo, Régis Testelin, Guillaume Dufy, Hervé Penot, Bernard Lions, Grégory Schneider, Philippe Sanfourche, Dominique Séverac et Sébastien Tarrago. La direction refuse néanmoins de justifier ce choix pour des raisons économiques et parle simplement d’un « choix éditorial ».

Chamboulement total à L'Equipe du Soir

On connaît par ailleurs l’identité de certains chroniqueurs qui eux seront maintenus. Ludovic Obraniak, Vikash Dhorasoo, Dave Apadoo, Hugo Guillemet, Virginie Sainsily et Pia Clémens seront toujours de la partie. Il n’y aura par ailleurs plus de « président » au côté d’Olivier Ménard, un rôle qui revenait souvent à Didier Roustan avant sa mort, mais qui était confié à d’autres chroniqueurs avec un rôle prépondérant dans les débats et notamment l’arbitrage des « duels », qui ont fait le sel de l’émission.
A la rentée, les téléspectateurs de la Chaîne L’Equipe vont donc découvrir une émission qui n’aura plus grand-chose à voir avec celle qu’ils ont connu par le passé. Pour le meilleur ou pour le pire ? Réponse dans quelques semaines.

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