L'ASSE vient de le recruter, il inquiète déjà

L'ASSE vient de le recruter, il inquiète déjà

ASSE23 juil. , 9:20
parCorentin Facy
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Associée à Julien Le Cardinal pour le match face au Glasgow Rangers mercredi soir (2-1), la recrue Sohaib Naïr n'a pas convaincu. Le défenseur recruté cet été à Guingamp va vite devoir monter en puissance.
Recruté cet été en provenance de l’EA Guingamp pour à peine plus d’un million d’euros, Sohaib Naïr est très attendu à l’AS Saint-Etienne. Fort de son expérience en Ligue 2, le défenseur central de 24 ans doit amener une vraie plus-value à l’ASSE dans ce secteur de jeu. Aligné au côté de Julien Le Cardinal face au Glasgow Rangers mercredi soir, l’Algérien né à Saint-Denis n’a cependant pas convaincu. Ses premières prestations sous le maillot stéphanois sont de nature à inquiéter le site Peuple Vert, même s’il est bien sûr encore trop tôt pour que tout jugement soit définitif.
« Sa mauvaise relance dès les premières minutes est à l'origine de l'action qui conduit au penalty. Le défenseur central a ensuite alterné le bon et le moins bon, sans parvenir à dégager la sérénité affichée lors de ses précédentes sorties » juge le média spécialisé, qui n’a pas non plus apprécié la prestation de Kevin Pedro. Excellent en tant que latéral droit avec Philippe Montanier la saison dernière, le jeune Stéphanois a cette fois débuté à gauche et sa prestation a été mitigée.

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« La soirée a été compliquée pour Pedro. Le latéral, repositionné à gauche, est impliqué sur l'ouverture du score après une faute dans la surface qui offre le premier penalty aux Rangers. S'il a ensuite tenté d'apporter offensivement, cette erreur a pesé lourd dans le scénario de la rencontre » explique le média. Il existe cependant des satisfactions après cette défaite contre les Glasgow. Le média a notamment apprécié les performances de l’ailier gauche Jakob Breum ou encore de Julien Le Cardinal, de Gábor Csongvai et d’Irvin Cardona. Pour rappel, Saint-Etienne débutera sa saison par un déplacement à Sochaux lors de la 1ère journée de Ligue 2 le 8 août prochain.
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