10 ME pour Hassan, l'OM tient le remplaçant de Greenwood

Séduit par les performances d’Haissem Hassan lors de la Coupe du monde, l’OM est bel et bien intéressé par l’attaquant égyptien, en fin de contrat avec le Real Oviedo dans un an. Son prix est estimé à 10 millions d’euros.

L’Olympique de Marseille n’a pas encore lancé son mercato dans le sens des arrivées, ce qui ne signifie pas pour autant que le club phocéen ne travaille pas sur certains dossiers qui aboutiront peut-être plus tard durant l’été. L’un des chantiers de Bruno Genesio et de Grégory Lorenzi est de compenser le départ de Mason Greenwood à Fenerbahçe. Le recrutement d’un ailier est indispensable et à ce poste, Haissem Hassan a tapé dans l’oeil de la direction olympienne.

Auteur d’une passe décisive contre l’Argentine avec l’Egypte à la Coupe du monde, l’attaquant de 24 ans né à Bagnolet sort d’une saison mitigée au Real Oviedo avec 0 but et 3 passes décisives. Son profil plaît néanmoins au board olympien comme le confirme ce mercredi le média Takagazete. L’Olympique de Marseille fait bien partie des trois clubs très chauds sur Haissem Hassan selon la source, qui cite également Trabzonspor ainsi que le Celtic Glasgow.

Nouvel élément important fourni dans ce dossier, le joueur du Real Oviedo serait disponible pour seulement 10 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire selon la presse turque. Un élément nouveau susceptible de changer la donne puisque l’Egyptien est accessible pour un prix raisonnable et sera dans les cordes de l’OM financièrement.

La question est maintenant de savoir si Grégory Lorenzi passera rapidement à l’offensive alors que selon La Provence dans son édition du jour, le club phocéen doit encore dégraisser avant de pouvoir passer aux achats. Les départs de Greenwood, Traoré et Aubameyang ne suffisent pas pour Marseille, qui espère finaliser rapidement de nouveaux départs. Les regards se tournent notamment vers Balerdi, Hojbjerg, Kondogbia ou encore Harit, poussés vers la sortie par la nouvelle direction.