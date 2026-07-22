OM : 4 départs au même poste, Marseille vend en masse

OM : 4 départs au même poste, Marseille vend en masse

OM22 juil. , 8:00
parCorentin Facy
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En fin de contrat avec Lens, Malang Sarr va s’engager à Neom en Arabie Saoudite. De quoi laisser des regrets aux supporters marseillais alors que l’OM était intéressé. Mais le club phocéen doit vendre à un poste surchargé.
Le mercato estival peine à s’enflammer du côté de l’Olympique de Marseille, qui a perdu Mason Greenwood, Hamed Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, sans recruter en contrepartie pour l’instant. Le dégraissage ne fait que commencer et il va falloir continuer en ce sens de la part de Stéphane Richard et de Grégory Lorenzi pour renflouer les caisses et répondre aux exigences de la DNCG et de l’UEFA. Un poste est notamment ciblé par la direction olympienne sur le volet des ventes, celui de défenseur central. La preuve, l’OM était intéressé par Malang Sarr, en fin de contrat avec Lens, mais n’a finalement pas pu se positionner sur l’international sénégalais, faute de vente.
« Pour faire Sarr, l'OM doit vendre un défenseur avant. Donc oui ils ont pris des infos...rien de plus » a confirmé à ce sujet le journaliste Santi Aouna de Foot Mercato. Un constat qui n’étonne pas chez les supporters olympiens puisque ce poste de défenseur central est surchagé au sein d’un effectif qui compte six professionnels dans ce secteur de jeu. « Pour voir ne serait ce qu'un central arriver, il va falloir au moins 4 départs dans le secteur. En défense on a Balerdi, Egan Riley, Meite, Cornelius, Aguerd, Médina + Koum et les latéraux » souligne l’un d’entre eux sur X.

Des départs indispensables en défense centrale

Parmi tous ces joueurs, certains ont une belle cote sur le marché des transferts. C’est par exemple le cas de Balerdi, Aguerd ou Medina. Reste maintenant à savoir qui entrera dans les plans de Bruno Genesio pour la saison 2026-2027 et qui devra être sacrifié pour des raisons économiques. On peut aussi se demander si l’OM recrutera à ce poste, ou si le club phocéen se contentera finalement des joueurs en place. Quoi qu’il en soit, des ventes seront essentielles pour financer un mercato qui peine terriblement à démarrer du côté de Marseille. De quoi susciter une vive inquiétude chez les supporters à moins d’un mois de la reprise de la Ligue 1 et de la réception du RC Strasbourg lors de la 1ère journée.

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EdF : Cherki s’est mal comporté, il sort les dossiers

Enfant roi starifié beaucoup trop tot, très talentueux mais encore une fois , sa starification beaucoup trop tot a mon gout ne l'a pas aidé et ne l'aide pas encore aujourd'hui

Mbappé ne sait plus faire gagner, il fait un dur constat

mais du coup il prend toujours tout dans la gueule, mais pourquoi Dembelé ballon d or n a pas fait gagner la France? ou Rabiot, ou Maignan? ou Koundé? je crois que leur role est aussi primordial? en quoi Mbappe devrait etre plus responsable que les autres?

Zidane choisit la France pour l'argent, c’est l’indignation

mouais je reste dubitatif quand meme sur le reel talent de zizou en entraineur il n'a jamais pris de risque en prenant une equipe moins forte

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Qui sait, pourqoui pas

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