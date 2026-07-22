OM : 4 départs au même poste, Marseille vend en masse

En fin de contrat avec Lens, Malang Sarr va s’engager à Neom en Arabie Saoudite. De quoi laisser des regrets aux supporters marseillais alors que l’OM était intéressé. Mais le club phocéen doit vendre à un poste surchargé.

Le mercato estival peine à s’enflammer du côté de l’Olympique de Marseille, qui a perdu Mason Greenwood, Hamed Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, sans recruter en contrepartie pour l’instant. Le dégraissage ne fait que commencer et il va falloir continuer en ce sens de la part de Stéphane Richard et de Grégory Lorenzi pour renflouer les caisses et répondre aux exigences de la DNCG et de l’UEFA. Un poste est notamment ciblé par la direction olympienne sur le volet des ventes, celui de défenseur central. La preuve, l’OM était intéressé par Malang Sarr , en fin de contrat avec Lens, mais n’a finalement pas pu se positionner sur l’international sénégalais, faute de vente.

« Pour faire Sarr, l'OM doit vendre un défenseur avant. Donc oui ils ont pris des infos...rien de plus » a confirmé à ce sujet le journaliste Santi Aouna de Foot Mercato. Un constat qui n’étonne pas chez les supporters olympiens puisque ce poste de défenseur central est surchagé au sein d’un effectif qui compte six professionnels dans ce secteur de jeu. « Pour voir ne serait ce qu'un central arriver, il va falloir au moins 4 départs dans le secteur. En défense on a Balerdi, Egan Riley, Meite, Cornelius, Aguerd, Médina + Koum et les latéraux » souligne l’un d’entre eux sur X.

Des départs indispensables en défense centrale