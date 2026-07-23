EdF : Zinedine Zidane présenté mardi à 11 heures

Si mais uniquement en all inclusive 5 étoiles
Mdr 🤣🤣 "sauvé" tu veux dire volé !! Il a rien sauvé cet escroc !
Le voleur ???? On m aurait menti ???? 🤣🤣🤣🤣
En combien de minutes bourricot ?653 minutes ! Je t’évite de chercher tu n’en serais pas capable 🤣
Bah non, on le sait qu'il n'y a plus de thunes, on fera comme vous la saison dernière, vendre et recruter a bon prix en espérant de bonnes pioches. Pour ça je fais confiance aux nouveaux dirigeants et le principal pour l'instant c'est réduire la masse salariale
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