EdF : Zinedine Zidane présenté mardi à 11 heures

EdF : Zinedine Zidane présenté mardi à 11 heures

Equipe de France23 juil. , 10:20
parCorentin Facy
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Dans un communiqué officiel publié ce jeudi, la Fédération française de football annonce que Philippe Diallo présentera le futur sélectionneur des Bleus, sans doute Zinedine Zidane, mardi à 11 heures.
« Le président de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo, tiendra une conférence de presse ce mardi 28 juillet 2026 à partir de 11h00 au siège de la FFF. À l’issue du Comité Exécutif exceptionnel qui se tiendra le matin même, Philippe Diallo présentera le prochain sélectionneur de l’Équipe de France aux médias. Cette conférence de presse sera à suivre en direct sur la chaîne YouTube de la FFF » explique l’instance. Il ne fait aucun doute que le prochain sélectionneur de l’équipe de France sera Zinedine Zidane, dont l’arrivée est actée en interne depuis plusieurs mois alors que Didier Deschamps avait annoncé il y a déjà un long moment son intention de ne pas prolonger après la Coupe du monde.

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