OM : Marseille accepte de vendre Igor Paixao

Le voleur ???? On m aurait menti ???? 🤣🤣🤣🤣
En combien de minutes bourricot ?653 minutes ! Je t’évite de chercher tu n’en serais pas capable 🤣
Bah non, on le sait qu'il n'y a plus de thunes, on fera comme vous la saison dernière, vendre et recruter a bon prix en espérant de bonnes pioches. Pour ça je fais confiance aux nouveaux dirigeants et le principal pour l'instant c'est réduire la masse salariale
Perso je n'ai lu que le titre et le sous titre. Le mec va rejouer la LDC, on fait la chasse aux gros salaires et tu voudrais qu'il revienne chez nous? Faut être cohérent 2mn.
Attention jayaya va rétorquer comme d’habitude qu’ils n’en savent rien etc… Pourtant la vérité est la comme l’OL l’année dernière l’OM n’a plus une thune mais les pro sardines vont te dire le contraire 🤣
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🚨L’OM n’écoutera les offres pour Igor Paixão qu’à partir de 30-35 M€. Le joueur se sent bien à Marseille, mais dans un contexte où le club doit absolument vendre, les offres seront étudiées. À date, le club doit encore vendre pour avancer de manière intelligente sur les