OM : Marseille accepte de vendre Igor Paixao

Après avoir vendu Mason Greenwood à Fenerbahçe, l’OM ne s’interdit pas de vendre Igor Paixao. Le Brésilien ne sera pas retenu en cas de belle offre sur le marché des transferts cet été.

La Minute OM, un transfert d’Igor Paixao cet été n’est pas à exclure. Personne n’est intransférable à l’Olympique de Marseille cet été. Le club phocéen l’a prouvé en se séparant de son meilleur joueur et meilleur buteur depuis deux ans, Mason Greenwood. L’attaquant anglais a été vendu à Fenerbahçe et a été imité quelques jours plus tard par Pierre-Emerick Aubameyang, qui a pris la direction de La Corogne. Avec ces deux départs, le secteur offensif de l’OM en a pris un sacré coup, et ce n’est peut-être pas terminé. Selon les informations du compte spécialisé, un transfert d’Igor Paixao cet été n’est pas à exclure.

Un an seulement après son arrivée en provenance du Feyenoord Rotterdam, le Brésilien de 25 ans ne sera pas retenu en cas d’offre comprise entre 30 et 35 millions d’euros. « L’OM n’écoutera les offres pour Igor Paixão qu’à partir de 30-35 ME. Le joueur se sent bien à Marseille, mais dans un contexte où le club doit absolument vendre, les offres seront étudiées. À date, le club doit encore vendre pour avancer de manière intelligente sur les arrivées » note le compte spécialisé.

L'OM a fixé le prix de Paixao

Autrement dit, si l’Olympique de Marseille a l’occasion de rentrer dans ses frais en récupérant la somme investie l’été dernier pour Igor Paixao, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi n’hésiteront pas une seconde. Même si le joueur semble avoir envie de continuer l’aventure et que ses performances ont été plutôt convaincantes la saison dernière, Igor Paixao pourrait être victime de la crise financière qui touche l’OM cet été. Un départ serait de toute évidence très mal vécue par les supporters, lesquels se sont attachés au Brésilien.

Au-delà de l’aspect affectif, il est surtout nécessaire pour Bruno Genesio de pouvoir s’appuyer sur Igor Paixao la saison prochaine afin de prendre le leadership d’une attaque désormais orpheline de Mason Greenwood.