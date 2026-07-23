OL : Openda à Lyon, le coup tordu de la Juventus

Très intéressé par Loïs Openda, l’OL risque de rencontrer un problème inattendu dans ce dossier. Annoncé sur le départ, le Belge n’est finalement pas si certain de quitter la Juventus Turin cet été.

Dans le viseur de Derby County ou encore du RC Lens, Loïs Openda est également la priorité de l’Olympique Lyonnais au poste d’avant-centre. Le club rhodanien a ficelé au cours des dernières heures un accord total avec l’attaquant belge passé par le RB Leipzig , une étape importante dans l’optique d’une potentielle signature d’ici la fin de l’été. Selon les derniers échos de la presse italienne, la Juve est de son côté pressée de vendre ou de prêter Openda. Un revirement de situation n’est toutefois pas à exclure puisque selon les informations du média Derby Derby Derby, éditée par la Gazzetta dello Sport, le club bianconeri pourrait faire un choix totalement inattendu… celui de conserver Loïs Openda dans son effectif pour la saison 2026-2027.

« Les négociations sont cependant actuellement suspendues en raison d'une demande spécifique de Luciano Spalletti, qui a demandé à la direction de la Juventus de ne pas laisser partir l'attaquant belge tant que de nouveaux renforts offensifs ne seront pas arrivés » écrit le média spécialisé, pour qui il n’est donc pas à exclure que Loïs Openda puisse rester un an de plus à la Juventus, où il n’a pas réussi à s’imposer lors de sa première saison en Série A. Tout va maintenant dépendre de la capacité de la Juventus Turin à se renforcer sur le front de l’attaque.

Le dossier Randal Kolo Muani pourrait notamment débloquer le potentiel prêt de Loïs Openda à l’OL puisque les Bianconeri courtisent toujours l’attaquant français du PSG, sans réussir à s’entendre pour l’instant avec le club de la capitale. De son côté, Lyon va continuer de maintenir le contact avec les différentes parties pour tenter de rafler la mise. Matthieu Louis-Jean va devoir réaliser un nouveau coup de maître puisque, contrairement à Coventry par exemple, l’OL ne sera pas en mesure de payer l’intégralité du salaire de Loïs Openda en cas de prêt. Un obstacle qu’il sera difficile de franchir, la Juve n’ayant pas l’intention de payer une partie du salaire du Belge s’il venait à partir.