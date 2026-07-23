Le PSG ou rien, Akliouche raccroche au nez de Liverpool

Liverpool a manifesté au cours des derniers jours un intérêt pour Maghnes Akliouche. Néanmoins, l’international français de Monaco n’a qu’un seul objectif en tête : signer au PSG.

En discussions depuis plusieurs semaines, le transfert de Maghnes Akliouche de l’AS Monaco au Paris Saint-Germain tarde à se concrétiser. D’après les derniers échos, les positions des deux clubs se sont rapprochés, mais pas au point de trouver un accord définitif sur le montant du transfert de l’international français, valorisé par l’ASM à environ 50 millions d’euros. Le PSG continue de faire d’Akliouche son choix n°1 pour succéder à Kang-in Lee, dont le départ pour l’Atlético de Madrid va bientôt être officialisé.

Le double champion d’Europe en titre doit néanmoins se méfier de la concurrence anglaise sur ce dossier puisque ces dernières heures, Liverpool a manifesté un vif intérêt pour recruter Maghnes Akliouche . De quoi forcer le Paris Saint-Germain à accélérer plus vite que prévu sur ce dossier et à s’aligner avec les exigences monégasques ? Pas vraiment puisque selon l’insider Abdel Hamed, Luis Campos bénéficie d’un énorme coup de pouce sur ce dossier. Il vient directement du joueur, qui n’a pas du tout l’intention de continuer sa carrière à Liverpool.

Akliouche ne veut que le PSG

En effet, Maghnes Akliouche a fait savoir à ses représentants qu’il ne voulait pas entendre parler d’un autre club que le PSG. Inspiré par les trajectoires de Barcola ou Doué, le gaucher de 24 ans veut coûte que coûte rejoindre Paris et découvrir la méthode Luis Enrique. Sauf gros revirement de situation, Liverpool n’a donc aucune chance de rafler la mise même si les Reds étaient prêts à offrir plus d’argent à Monaco. C’est bien avec le PSG que le club de la Principauté va devoir s’entendre pour vendre sa pépite française. Reste maintenant à voir combien de temps les négociations vont encore durer avant qu’un accord total soit trouvé entre Parisiens et Monégasques.