EdF : De Toulouse à l’équipe de France, Zidane va l’adorer

EdF : De Toulouse à l’équipe de France, Zidane va l’adorer

Equipe de France22 juil. , 23:00
parCorentin Facy
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Futur sélectionneur de l’équipe de France, Zinedine Zidane aura un énorme chantier face à lui : les latéraux. A gauche, un profil semble correspondre à ses attentes en la personne de Dayann Methalie.
Demi-finaliste de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France a réalisé un parcours très honorable pour la dernière compétition de Didier Deschamps même si l’objectif était bien sûr de décrocher une troisième étoile. Futur sélectionneur des Bleus, Zinedine Zidane n’arrive pas sur un champ de ruines, bien au contraire. Certains éléments lancés par Didier Deschamps sont amenés à perdurer au plus haut niveau en Bleus pendant de longues années (Upamecano, Saliba, Olise, Mbappé, Koné, etc). Il existe toutefois un gros chantier que Zinedine Zidane va devoir gérer au mieux dans les mois à venir, celui des latéraux.
Jules Koundé et Malo Gusto à droite ainsi que Théo Hernandez et Lucas Digne à gauche n’ont pas vraiment apporté satisfaction. « Zizou » aura donc peut-être l’occasion de tester de nouveaux joueurs, plus jeunes et qui peuvent incarner l’avenir de la France sur ces deux postes. A gauche, le profil du Toulousain Dayann Methalie est idéal selon le compte X Espoirs du Football. « Dans le cadre du mandat de Zidane comme sélectionneur avec l'Equipe de France, je suis persuadé que deux toulousains, Dayann Methalie et Jaydee Canvot vont avoir leur chance » estime le compte spécialisé sur la détection de jeunes talents avant de poursuivre.

Methalie, le futur de la France à gauche ?

« Methalie, encore au TFC, doit évidemment améliorer beaucoup de paramètres dans son jeu, mais physiquement, il a des données athlétiques qui se rapprochent du très haut niveau » explique-t-il. A seulement 20 ans, le latéral gauche de Toulouse sort d’une saison pleine à Toulouse avec 28 matchs disputés pour 2 buts et 1 passe décisive. Des chiffres qui ne disent pas tout de l’énorme potentiel de Dayann Methalie, dont le nom est déjà cité à Sunderland et même plus récemment au PSG avant l’arrivée de Lucas Digne dans le rôle de doublure de Nuno Mendes.
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