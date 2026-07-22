OM : Un champion du monde 2018 en route pour zéro euro

OM : Un champion du monde 2018 en route pour zéro euro

OM22 juil. , 16:00
parCorentin Facy
7
Ajouter comme source préférée sur Google
A la recherche d’un latéral droit pour compenser le départ de Benjamin Pavard, l’OM a coché le nom d’un autre champion du monde 2018 en la personne de Djibril Sidibé, qui sort d’une saison pleine à Toulouse.
Cet été plus que jamais, l’Olympique de Marseille va devoir faire preuve d’ingéniosité sur le marché des transferts. Lors de leur conférence de presse de présentation, Grégory Lorenzi et Bruno Genesio ne l’ont pas caché : les moyens financiers sont très limités à l’OM cet été. L’objectif est avant tout de dégraisser pour renflouer les caisses et sur le volet des achats, il faudra par conséquent se montrer très malin. A la recherche d’un latéral droit pour compenser le départ de Benjamin Pavard et potentiellement replacer Timothy Weah à un poste d’ailier, l’OM a ainsi coché le nom d’un joueur en fin de contrat.
A en croire les informations de RMC, le club phocéen courtise Djibril Sidibé. Libre de tout contrat depuis le 30 juin, le champion du monde 2018 sort d’une saison pleine réalisée avec Toulouse (33 matchs, 3 buts, 3 passes décisives). Passé par le TFC, Monaco ou encore Lille et Everton, l’international français de 33 ans dispose d’une belle expérience et a prouvé qu’il avait encore le niveau de la Ligue 1 la saison dernière. De quoi séduire les dirigeants de l’OM, qui seront néanmoins confrontés à une rude concurrence dans ce dossier. La belle saison réalisée par Djibril Sidibé dans la Ville Rose a notamment attiré de nombreux clubs saoudiens, qui ont pris des renseignements cet hiver et qui pourraient revenir à la charge cet été.

L'OM est très intéressé par Djibril Sidibé 

En Italie aussi, la cote de Djibril Sidibé est importante. L’Olympique de Marseille espère néanmoins pouvoir se montrer persuasif et convaincant aux yeux de l’international français, perçu en interne comme « une vraie opportunité de marché » par Grégory Lorenzi et les dirigeants olympiens. Reste maintenant à voir si cette piste se confirmera et si l’OM fera de Djibril Sidibé sa première recrue du mercato estival. Cela ne manquerait pas de surprendre les observateurs mais aussi les supporters marseillais, dont certains s’inquiètent déjà de l’ambition de leur club sur ce mercato estival de 2026.
Articles Recommandés
Edf Une Faute Majeur A Plombe Didier Deschamps Aux Etats Unis
Equipe de France

Edf : Une « faute majeur » a plombé Didier Deschamps aux Etats-Unis

Stoke City Refuse 35 Me De Lol Pour Jun Ho Bae
OL

Stoke City refuse 3,5 ME de l’OL pour Jun-Ho Bae

Michael Olise Au Real On Connait La Date Du Gros Coup
Liga

Michael Olise au Real, on connaît la date du gros coup

Lol Resilie Cinq Contrats En Toute Discretion
OL

L’OL résilie cinq contrats en toute discrétion

Fil Info

22 juil. , 19:00
Edf : Une « faute majeur » a plombé Didier Deschamps aux Etats-Unis
22 juil. , 18:40
Stoke City refuse 3,5 ME de l’OL pour Jun-Ho Bae
22 juil. , 18:20
Michael Olise au Real, on connaît la date du gros coup
22 juil. , 18:00
L’OL résilie cinq contrats en toute discrétion
22 juil. , 17:30
Le mercato s’accélère, l’OM rate des occasions en or
22 juil. , 17:00
Akliouche détourné du PSG par Liverpool
22 juil. , 16:40
Argentine : Le « voyou » Paredes ne sera pas suspendu
22 juil. , 16:20
Kang-in Lee quitte le PSG pour 35 ME, c’est pour jeudi
22 juil. , 15:30
L'OL a craqué pour un gardien du Mondial

Derniers commentaires

Mbappé ne sait plus faire gagner, il fait un dur constat

Tu as simplement le seum lorsque Kylian Mbappé fait des performances incroyables. Je me demande même si tu arrives à trouver le sommeil. Mdr

Le mercato s’accélère, l’OM rate des occasions en or

Se site est devenu une déchetterie

OM : Un champion du monde 2018 en route pour zéro euro

'Que' 33 ans? Je croyais qu'il en avait 36-37... 1 an +1 en option c'est correct, sauf s'il demande un salaire de champion du monde....

L’OL résilie cinq contrats en toute discrétion

Si c'était vraiment en toute discrétion... Foot01 et ses copains n'en sauraient rien. ^^

Le mercato s’accélère, l’OM rate des occasions en or

Tu as encore pris une belle cartouche de 'on l a jouer chez toi ' !!😂😂😂😂😂🤣🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading