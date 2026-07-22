OM : Un champion du monde 2018 en route pour zéro euro

A la recherche d’un latéral droit pour compenser le départ de Benjamin Pavard, l’OM a coché le nom d’un autre champion du monde 2018 en la personne de Djibril Sidibé, qui sort d’une saison pleine à Toulouse.
Cet été plus que jamais, l’Olympique de Marseille va devoir faire preuve d’ingéniosité sur le marché des transferts. Lors de leur conférence de presse de présentation, Grégory Lorenzi et Bruno Genesio ne l’ont pas caché : les moyens financiers sont très limités à l’OM cet été. L’objectif est avant tout de dégraisser pour renflouer les caisses et sur le volet des achats, il faudra par conséquent se montrer très malin. A la recherche d’un latéral droit pour compenser le départ de Benjamin Pavard
et potentiellement replacer Timothy Weah à un poste d’ailier, l’OM a ainsi coché le nom d’un joueur en fin de contrat.
A en croire les informations de RMC, le club phocéen courtise Djibril Sidibé. Libre de tout contrat depuis le 30 juin, le champion du monde 2018 sort d’une saison pleine réalisée avec Toulouse (33 matchs, 3 buts, 3 passes décisives). Passé par le TFC, Monaco ou encore Lille et Everton, l’international français de 33 ans dispose d’une belle expérience et a prouvé qu’il avait encore le niveau de la Ligue 1
la saison dernière. De quoi séduire les dirigeants de l’OM, qui seront néanmoins confrontés à une rude concurrence dans ce dossier. La belle saison réalisée par Djibril Sidibé dans la Ville Rose a notamment attiré de nombreux clubs saoudiens, qui ont pris des renseignements cet hiver et qui pourraient revenir à la charge cet été.
L'OM est très intéressé par Djibril Sidibé
En Italie aussi, la cote de Djibril Sidibé est importante. L’Olympique de Marseille espère néanmoins pouvoir se montrer persuasif et convaincant aux yeux de l’international français, perçu en interne comme « une vraie opportunité de marché » par Grégory Lorenzi et les dirigeants olympiens. Reste maintenant à voir si cette piste se confirmera et si l’OM fera de Djibril Sidibé sa première recrue du mercato
estival. Cela ne manquerait pas de surprendre les observateurs mais aussi les supporters marseillais, dont certains s’inquiètent déjà de l’ambition de leur club sur ce mercato estival de 2026.