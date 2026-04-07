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Transfert à 6 ME, 3 matchs et l’OM n’en veut plus

OM07 avr. , 10:20
parGuillaume Conte
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L'un des derniers achats de l'histoire de Pablo Longoria à l'OM passe totalement au travers de la deuxième partie de saison. L'avenir de Tochukwu Nnadi pose question.
Recruté à la dernière seconde du mercato en provenance du Zulte-Waregem pour 6 millions d’euros, Tochukwu Nnadi reste un mystère pour les observateurs marseillais. Le milieu de terrain nigérian avait signé pour compenser notamment le retour express de Matt O’Riley à Brighton, mais pour le moment, son passage au Vélodrome est extrêmement discret. Si Nnadi avait impressionné la saison passée en D2 belge, l’écart avec le niveau de jeu requis à l’OM est important.

1 minute de jeu depuis un mois

Avec 26 minutes de temps de jeu depuis sa signature, le Nigérian paye aussi plein pot le départ de Roberto De Zerbi, qui avait validé son arrivée. Ce n’est pas le cas d’Habib Beye, qui avait pourtant tenu à expliquer en conférence de presse qu’il espérait bien voir le milieu de terrain à l’oeuvre en deuxième partie de saison. Mais sur les derniers matchs, il prend surtout place sur le banc de touche et n’en bouge pas de la rencontre.
Dans ce sprint final pour le podium, Habib Beye ne compte pas sur Nnadi, a fait savoir la presse du Nigéria cette semaine. Considéré comme un achat pour l’avenir, ce qui explique le montant assez copieux déboursé pour le faire venir alors qu’il évoluait dans le championnat belge, le milieu de terrain de 22 ans a signé jusqu’en 2030 avec l’OM.
Mais son départ l’été prochain ne fait désormais guère de doute. Faire une plus-value avec aussi peu de temps de jeu semble impossible, donc à part un transfert pour un montant correct, Marseille se prépare à s’en séparer sous la forme d’un prêt, avec possible option d’achat. Le joueur, selon la presse des son pays, n’y serait pas opposé puisqu’il recherche surtout du temps de jeu pour continuer sa progression. Et avec une minute de jeu face à Auxerre sur le dernier mois, Tochukwu Nnadi a bien compris que ce serait difficile à aller chercher à l’OM.

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Connard Le havre avait loué toutes les places.Lyon devait s'y prendre plus tôt

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Toujours aussi c.n ce rigolo ... Qui va profiter des points UEFA et du 4éme club en LDC toute la L1 et grâce à qui ..... au PSG ....

PSG : Dragué par le Maire de Paris, Al-Khelaïfi regarde ailleurs

Dijaya toujours égal à lui-même, c'est à dire nul avec ses commentaires racistes et haineux. Je te repose la question : pourquoi tu ne suis pas les conseils que tu donnes aux autres et que tu restes sur les articles de ton club ? Tu demandes aux autres de la fermer quand ils mettent des commentaires qui ne te plaisent pas sur l'OM, alors toi aussi ferme-la.

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Quand on sait que lehavre a refusé le report du match contre lyon entre les 2 matchs de c3 et que la lfp a validé le refus c'est quand meme a se poser des questions sur la neutralité des decisions .. Lyon a eu regulierement se genre de refus a l'epoque .. que la demande soit faite ok mais que si il y a refus que la decision du club adverse soit respectée.. Normalement tu joues la coupe d'europe tu dois avoir l'effectif pour et je suis dsl mais paris peut largement aligné son equipe b contre lens car meme l"equipe b coute plus cher que l'effectif lensois

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Il en reste donc encore un qui prends les affirmations de ce site pour des vérités: l'idiot de la Villette.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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