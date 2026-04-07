Transfert à 6 ME, 3 matchs et l’OM n’en veut plus

Connard Le havre avait loué toutes les places.Lyon devait s'y prendre plus tôt
Toujours aussi c.n ce rigolo ... Qui va profiter des points UEFA et du 4éme club en LDC toute la L1 et grâce à qui ..... au PSG ....
Dijaya toujours égal à lui-même, c'est à dire nul avec ses commentaires racistes et haineux. Je te repose la question : pourquoi tu ne suis pas les conseils que tu donnes aux autres et que tu restes sur les articles de ton club ? Tu demandes aux autres de la fermer quand ils mettent des commentaires qui ne te plaisent pas sur l'OM, alors toi aussi ferme-la.
Quand on sait que lehavre a refusé le report du match contre lyon entre les 2 matchs de c3 et que la lfp a validé le refus c'est quand meme a se poser des questions sur la neutralité des decisions .. Lyon a eu regulierement se genre de refus a l'epoque .. que la demande soit faite ok mais que si il y a refus que la decision du club adverse soit respectée.. Normalement tu joues la coupe d'europe tu dois avoir l'effectif pour et je suis dsl mais paris peut largement aligné son equipe b contre lens car meme l"equipe b coute plus cher que l'effectif lensois
Il en reste donc encore un qui prends les affirmations de ce site pour des vérités: l'idiot de la Villette.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|50
|28
|15
|5
|8
|45
|34
|11
|49
|28
|15
|4
|9
|55
|37
|18
|49
|28
|15
|4
|9
|49
|39
|10
|48
|28
|14
|6
|8
|41
|29
|12
|47
|28
|13
|8
|7
|47
|40
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|28
|9
|11
|8
|38
|42
|-4
|37
|28
|10
|7
|11
|39
|35
|4
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|33
|28
|9
|6
|13
|24
|37
|-13
|32
|28
|7
|11
|10
|33
|44
|-11
|28
|28
|6
|10
|12
|23
|36
|-13
|27
|28
|7
|6
|15
|33
|55
|-22
|23
|28
|5
|8
|15
|23
|37
|-14
|18
|27
|4
|6
|17
|24
|45
|-21
|15
|28
|3
|6
|19
|25
|60
|-35
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