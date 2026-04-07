Transfert à 6 ME, 3 matchs et l’OM n’en veut plus

L'un des derniers achats de l'histoire de Pablo Longoria à l'OM passe totalement au travers de la deuxième partie de saison. L'avenir de Tochukwu Nnadi pose question.

Recruté à la dernière seconde du mercato en provenance du Zulte-Waregem pour 6 millions d’euros, Tochukwu Nnadi reste un mystère pour les observateurs marseillais. Le milieu de terrain nigérian avait signé pour compenser notamment le retour express de Matt O’Riley à Brighton, mais pour le moment, son passage au Vélodrome est extrêmement discret. Si Nnadi avait impressionné la saison passée en D2 belge, l’écart avec le niveau de jeu requis à l’OM est important.

1 minute de jeu depuis un mois

Avec 26 minutes de temps de jeu depuis sa signature, le Nigérian paye aussi plein pot le départ de Roberto De Zerbi, qui avait validé son arrivée. Ce n’est pas le cas d’Habib Beye, qui avait pourtant tenu à expliquer en conférence de presse qu’il espérait bien voir le milieu de terrain à l’oeuvre en deuxième partie de saison. Mais sur les derniers matchs, il prend surtout place sur le banc de touche et n’en bouge pas de la rencontre.

Dans ce sprint final pour le podium, Habib Beye ne compte pas sur Nnadi, a fait savoir la presse du Nigéria cette semaine. Considéré comme un achat pour l’avenir, ce qui explique le montant assez copieux déboursé pour le faire venir alors qu’il évoluait dans le championnat belge, le milieu de terrain de 22 ans a signé jusqu’en 2030 avec l’OM.

Mais son départ l’été prochain ne fait désormais guère de doute. Faire une plus-value avec aussi peu de temps de jeu semble impossible, donc à part un transfert pour un montant correct, Marseille se prépare à s’en séparer sous la forme d’un prêt, avec possible option d’achat. Le joueur, selon la presse des son pays, n’y serait pas opposé puisqu’il recherche surtout du temps de jeu pour continuer sa progression. Et avec une minute de jeu face à Auxerre sur le dernier mois, Tochukwu Nnadi a bien compris que ce serait difficile à aller chercher à l’OM.